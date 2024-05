Doppio appuntamento culturale alla “Festa dell’Allegria” di Morrona

Scritto da admin• 8:27 am• Terricciola, Eventi/Spettacolo, Pisa

TERRICCIOLA – Domenica 2 Giugno nella meravigliosa cornice della Festa dell’Allegria di Morrona (Terricciola Pisa) doppio appuntamento per Pensieri di Bo’ Cultura e Teatro APS.

Alle ore 16 il via con LA TRIBU’ CHE LEGGE , accampamento di Letture per Ragazze e Ragazzi inserito nel progetto Leggo per Legittima Difesa. L’evento si terrà nei locali della Biblioteca Comunale di Morrona.

Tutte le info sul sito www.leggoperlegittimadifesa.it

– alle ore 18.00 davanti alla Piazza della Chiesa andrà in scena lo spettacolo teatrale EMMA E LE ALTRE , dedicato alle Donne nella Resistenza Italiana, con Aurora Loffredo, Mirka Natali e la musica dal vivo di Stefano Lunardi e Mattia Pagni. Regia di Franco Di Corcia jr. Produzione Teatro di Bo’

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti.

Tutte le informazioni sul sito www.teatrodibo.it oppure inviare messaggio (anche whatsapp) al numero 351.5944009

Last modified: Maggio 27, 2024