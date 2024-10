Deviazioni Bus a Pisa per il mercato straordinario

Scritto da admin• 10:22 am• Attualità, Pisa

PISA – Autolinee Toscane comunica che, in occasione del Mercato Straordinario, il 20 ottobre 2024 a Pisa saranno chiusi al traffico Lungarno Pacinotti, Lungarno Mediceo (nel tratto tra Ponte di Mezzo e Piazza Mazzini) e Ponte di Mezzo.

Di conseguenza, dalle ore 7:00 alle 22:00 di domenica 20 ottobre 2024, saranno attuate le seguenti deviazioni per le linee bus Tpl:

Linea 25 (da Park Pietrasantina verso Lungarno Simonelli): Percorso regolare fino a via Fermi e Piazza Solferino, poi svolta a destra su Lungarno Simonelli, attraversa Piazza Terzanaia, a destra su via Bonanno per riprendere l’itinerario regolare.

Linee 2, 3+, 4 (da Stazione verso Pisa Nord): Partendo dalla Stazione FS, svolta a destra su viale Bonaini (esclusa via Crispi), attraversa Piazza Guerrazzi, prosegue in via Da Sangallo, poi a sinistra su Lungarno Fibonacci, svolta a destra su Ponte della Fortezza, continua su via Santa Marta per riprendere il percorso regolare.

Linee 1+, 5, 21 (da via Bonanno verso Stazione): Itinerario regolare fino a Piazza Solferino, poi attraversa Ponte Solferino (escluso Lungarno Pacinotti), svolta a destra su Lungarno Sonnino, quindi via Stampace, via Bixio e via Pellico per riprendere il tragitto regolare.

Linee 13, 22 (da Stazione verso Cisanello): Partendo dalla Stazione FS, svolta a destra su viale Bonaini (esclusa via Crispi), attraversa Piazza Guerrazzi, prosegue in via Da Sangallo, poi a sinistra su Lungarno Fibonacci, a destra su Ponte della Fortezza, poi a destra su Lungarno Buozzi e a sinistra su via del Borghetto per riprendere il percorso regolare.

Last modified: Ottobre 16, 2024