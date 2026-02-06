Derby pisano fra Sport IES Pisa e GMV Ghezzano

Written by Febbraio 6, 2026 10:11 am Pisa, Sport, Sport Home page

Pisa (venerdì, 6 febbraio 2026) — A parte la Pallacanestro Valdera che ha già disputato e perso il suo incontro e il Basket Ponsacco che ha giocato il 5 febbraio ma di cui non è pervenuto il risultato, due partite si disputeranno il 6 febbraio, alcune il 7 ed alcune l’otto ed una il 12. Questi giorni di spezzatino cestitstico vedranno protagoniste tutte le squadre pisane di basket.

di Leonardo Miraglia

Queste le sfide in programma:

Serie B interregionale maschile, Conference Centro, girone C

IV giornata di ritorno

8/2, 18Scuola Basket ArezzoEtrusca San Miniato

Divisione Regionale 1 maschile Toscana, girone A

III giornata di ritorno

7/2, 18:15JP BellariaValdicornia Basket
7/2, 21:15Libertas LuccaCUS Pisa
8/2, 18Cest. Audace PesciaCastelfranco Frogs
8/2, 18:30Basket CalcinaiaCMB Carrara

Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone C

III giornata di ritorno

Libertas Montale73-35Pallacanestro Valdera
6/2, 21La Crocetta San MiniatoBottegone Bk Junior
7/2, 21Pallacanestro San MiniatoFolgore Fucecchio sq.B
8/2, 21:15Bellaria CappucciniNBA Altopascio

Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone D

III giornata di ritorno

5/2, 21:30Piombino BCBasket Ponsacco
6/2, 21Sport IES PisaGMV Ghezzano
7/2, 19:45Fortezza Team LivornoEtrusca San Miniato sq.B
7/2, 20:45Dream Basket PisaBasket Volterra

Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone B

VI giornata di ritorno

8/2, 18Basket PomaranceInvictus Livorno sq.B
8/2, 20:30CUS Pisa sq.BDon Bosco Livorno sq.B
riposaGMV Ghezzano sq.B

Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone C

VI giornata di ritorno

7/2, 21Basket Calcinaia sq.BCMB Pietrasanta Basket
8/2, 18Pallacanestro ValderaAudax carrara
8/2, 20:30Isotopi ValderaPallacanestro Massa
12/2, 21:15Vicopisano Basket 2011Castelfranco Frogs sq.B

Info tratte da www.playbasket.it

