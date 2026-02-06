Derby pisano fra Sport IES Pisa e GMV Ghezzano

Written by Leonardo Miraglia• 10:11 am• Pisa, Sport, Sport Home page

Pisa (venerdì, 6 febbraio 2026) — A parte la Pallacanestro Valdera che ha già disputato e perso il suo incontro e il Basket Ponsacco che ha giocato il 5 febbraio ma di cui non è pervenuto il risultato, due partite si disputeranno il 6 febbraio, alcune il 7 ed alcune l’otto ed una il 12. Questi giorni di spezzatino cestitstico vedranno protagoniste tutte le squadre pisane di basket.

Queste le sfide in programma:

Serie B interregionale maschile, Conference Centro, girone C

IV giornata di ritorno

8/2, 18 Scuola Basket Arezzo Etrusca San Miniato

Divisione Regionale 1 maschile Toscana, girone A

III giornata di ritorno

7/2, 18:15 JP Bellaria Valdicornia Basket 7/2, 21:15 Libertas Lucca CUS Pisa 8/2, 18 Cest. Audace Pescia Castelfranco Frogs 8/2, 18:30 Basket Calcinaia CMB Carrara

Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone C

III giornata di ritorno

Libertas Montale 73-35 Pallacanestro Valdera 6/2, 21 La Crocetta San Miniato Bottegone Bk Junior 7/2, 21 Pallacanestro San Miniato Folgore Fucecchio sq.B 8/2, 21:15 Bellaria Cappuccini NBA Altopascio

Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone D

III giornata di ritorno

5/2, 21:30 Piombino BC Basket Ponsacco 6/2, 21 Sport IES Pisa GMV Ghezzano 7/2, 19:45 Fortezza Team Livorno Etrusca San Miniato sq.B 7/2, 20:45 Dream Basket Pisa Basket Volterra

Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone B

VI giornata di ritorno

8/2, 18 Basket Pomarance Invictus Livorno sq.B 8/2, 20:30 CUS Pisa sq.B Don Bosco Livorno sq.B riposa GMV Ghezzano sq.B

Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone C

VI giornata di ritorno

7/2, 21 Basket Calcinaia sq.B CMB Pietrasanta Basket 8/2, 18 Pallacanestro Valdera Audax carrara 8/2, 20:30 Isotopi Valdera Pallacanestro Massa 12/2, 21:15 Vicopisano Basket 2011 Castelfranco Frogs sq.B

