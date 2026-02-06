Derby pisano fra Sport IES Pisa e GMV Ghezzano

Pisa (venerdì, 6 febbraio 2026) — A parte la Pallacanestro Valdera che ha già disputato e perso il suo incontro e il Basket Ponsacco che ha giocato il 5 febbraio ma di cui non è pervenuto il risultato, due partite si disputeranno il 6 febbraio, alcune il 7 ed alcune l’otto ed una il 12. Questi giorni di spezzatino cestitstico vedranno protagoniste tutte le squadre pisane di basket.
di Leonardo Miraglia
Queste le sfide in programma:
Serie B interregionale maschile, Conference Centro, girone C
IV giornata di ritorno
|8/2, 18
|Scuola Basket Arezzo
|Etrusca San Miniato
Divisione Regionale 1 maschile Toscana, girone A
III giornata di ritorno
|7/2, 18:15
|JP Bellaria
|Valdicornia Basket
|7/2, 21:15
|Libertas Lucca
|CUS Pisa
|8/2, 18
|Cest. Audace Pescia
|Castelfranco Frogs
|8/2, 18:30
|Basket Calcinaia
|CMB Carrara
Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone C
III giornata di ritorno
|Libertas Montale
|73-35
|Pallacanestro Valdera
|6/2, 21
|La Crocetta San Miniato
|Bottegone Bk Junior
|7/2, 21
|Pallacanestro San Miniato
|Folgore Fucecchio sq.B
|8/2, 21:15
|Bellaria Cappuccini
|NBA Altopascio
Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone D
III giornata di ritorno
|5/2, 21:30
|Piombino BC
|Basket Ponsacco
|6/2, 21
|Sport IES Pisa
|GMV Ghezzano
|7/2, 19:45
|Fortezza Team Livorno
|Etrusca San Miniato sq.B
|7/2, 20:45
|Dream Basket Pisa
|Basket Volterra
Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone B
VI giornata di ritorno
|8/2, 18
|Basket Pomarance
|Invictus Livorno sq.B
|8/2, 20:30
|CUS Pisa sq.B
|Don Bosco Livorno sq.B
|riposa
|GMV Ghezzano sq.B
Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone C
VI giornata di ritorno
|7/2, 21
|Basket Calcinaia sq.B
|CMB Pietrasanta Basket
|8/2, 18
|Pallacanestro Valdera
|Audax carrara
|8/2, 20:30
|Isotopi Valdera
|Pallacanestro Massa
|12/2, 21:15
|Vicopisano Basket 2011
|Castelfranco Frogs sq.B
Info tratte da www.playbasket.itLast modified: Febbraio 6, 2026