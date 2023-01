Denunciati per furto aggravato in un negozio del centro città

Scritto da admin• 11:10 pm• Pisa, Cronaca, Tutti

PISA – Nel pomeriggio di sabato 21 gennaio una pattuglia della Squadra Volanti della Questura è intervenuta in Piazza Garibaldi in quanto veniva segnalato al numero di soccorso pubblico 112NUE che un soggetto si era allontanato dal negozio Victoria Secret sito in Corso Italia dopo aver portato con se della merce senza pagarla.

Il soggetto, un 44enne di origine tunisina, seguito a vista da un dipendente del negozio, veniva tempestivamente intercettato dagli agenti in possesso di permesso di soggiorno.



Dalle informazioni assunte dai dipendenti del negozio i poliziotti intervenuti hanno appurato che l’uomo era in compagnia di una donna nordafricana, che si era impossessata di un pigiama dal valore di 90 euro, per poi dileguarsi insieme all’uomo in direzione Ponte di Mezzo.



Sottoposto a perquisizione personale con esito negativo, l’ uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica per furto aggravato in concorso. La sua complice è in via di compiuta identificazione e sarà, all’ esito della individuazione, parimenti denunciata per analogo titolo di reato.

Last modified: Gennaio 22, 2023