Dario Rollo (VIC): “Il campo largo si sta rivelando un equilibrio fragile tra correnti del PD e gestione del potere”

Written by Redazione• 2:47 pm• Cascina, Attualità, Politica

CASCINA – Il consigliere comunale Dario Rollo interviene sulle recenti scelte relative alla composizione della giunta e alla gestione della maggioranza, criticando la linea dell’amministrazione Betti e la tenuta politica della coalizione.

“Le decisioni che stanno emergendo, a partire dalla composizione incompleta della giunta e dal mantenimento di una casella ancora vuota, confermano ciò che molti cittadini avevano già percepito: il cosiddetto ‘campo largo’ si sta rivelando un’esperienza politica tutt’altro che coesa e condivisa, ma piuttosto un equilibrio fragile tra correnti e interessi interni”, afferma Rollo.

Secondo il consigliere di opposizione, la narrazione costruita in campagna elettorale risulterebbe oggi smentita dalla realtà amministrativa: “Si era parlato di un progetto inclusivo e rappresentativo di tutte le sensibilità della coalizione. Oggi, invece, appare evidente come le decisioni principali siano condizionate da dinamiche interne al Partito Democratico e da soggetti che, più che favorire una reale condivisione, sembrano orientati a dettare tempi e distribuzione degli incarichi”.

Rollo sottolinea anche il ruolo delle liste civiche nella recente tornata elettorale: “La componente civica che ha contribuito in modo significativo al risultato elettorale del centrosinistra rischia di essere progressivamente marginalizzata. In campagna elettorale veniva valorizzata, mentre nella fase di governo viene ridimensionata e confinata a un ruolo sempre meno centrale nelle scelte strategiche”.

Nel mirino anche la gestione delle priorità amministrative: “Mentre il territorio si trova ad affrontare questioni concrete che richiederebbero tempestività e presenza, come dimostra anche il recente episodio dell’incendio nella zona di Lugnano, l’attenzione della maggioranza appare concentrata su assetti interni, equilibri politici e caselle da riempire o lasciare aperte a seconda delle convenienze del momento”.

Da qui la domanda politica rivolta direttamente agli elettori: “Chi ha votato questo progetto politico si sente davvero rappresentato da questo metodo di governo? Le decisioni vengono prese nell’interesse della città o per garantire la tenuta di equilibri interni e di corrente?”

Rollo conclude ribadendo il ruolo dell’opposizione: “Non è questo il modello di trasparenza e partecipazione promesso ai cittadini. Come opposizione continueremo a vigilare e a denunciare ogni situazione in cui la politica sembra allontanarsi dai bisogni reali della comunità per concentrarsi su logiche interne di potere”.

“In questo contesto – aggiunge Rollo – sta diventando sempre più evidente come molti cittadini e realtà del territorio sentano l’esigenza di un approccio diverso: più diretto, più autonomo, meno condizionato da dinamiche di apparato e più legato alla concretezza delle scelte e alla responsabilità verso la comunità. È un’esigenza che cresce dal basso e che non può essere ignorata a lungo.”

Last modified: Giugno 12, 2026