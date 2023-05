“Dalla Pergamena al web”: tornano gli Open Day alla Diocesi di Pisa

Scritto da admin• 10:02 am• Pisa, Attualità, Cultura, Tutti

PISA – Tornano gli Open Day di Archivio e biblioteca della diocesi di Pisa: da oggi e fino al 20 maggio le due strutture ospiteranno, infatti, laboratori e visite guidate. Il programma di iniziative locali si innesta nelle Giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico promosse dall’Ufficio nazionale per i beni culturali e l’edilizia di culto della Conferenza episcopale italiana. Il tema scelto per l’iniziativa di quest’anno è: “Dalla pergamena al web. Storia della scrittura e dei supporti e dei materiali scrittorei“.



Duplice l’obiettivo: illustrare l’evolversi della scrittura nel corso del tempo, in relazione ai numerosi fattori che ne hanno determinato forme e caratteristiche peculiari; ma anche approfondire la conoscenza del patrimonio documentario e librario custodito dai due enti ecclesiastici dal punto di vista non solo contenutistico, ma anche formale e materiale. In questo senso risulta particolarmente stimolante il confronto tra biblioteca e archivio, tra scritture librarie e scritture documentarie. Questo tipo di approfondimento contribuirà ad accrescere la conoscenza del patrimonio culturale della realtà locale, coinvolgendo diverse tipologie di fruitori e di utenti, consentendo quindi l’accesso alle realtà diocesane di un numero più vasto di persone.



Nel pomeriggio di giovedì 18 si svolgerà la visita guidata alla Biblioteca Cateriniana, mentre nella giornata di sabato 20 si svolgeranno quattro visite alle mostre di documenti e libri, allestite nell’Archivio storico diocesano e nella Biblioteca Cardinale Pietro Maffi. Saranno inoltre attivati – nel corso della settimana – quattro laboratori didattici sia da parte dell’archivio diocesano sia della biblioteca diocesana, rivolti a scuole di diverso ordine e grado.



Tutte le attività saranno documentate con materiali vari, immagini e video, che saranno utilizzati per la realizzazione di un percorso culturale da pubblicare sul sito BeWeB.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a: archivio@pisa.chiesacattolica.it o biblioteca@diocesidipisa.it

Last modified: Maggio 15, 2023