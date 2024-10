Costruzione di 24 alloggi Erp in Via da Morrona

Scritto da Antonio Tognoli• 3:48 pm• Attualità, Pisa

PISA – Effettuato al mattino di venerdì 11 ottobre 2024 presso il Cantiere di via Alessandro Da Morrona un sopralluogo da parte del Sindaco Michele Conti, assieme al Vice Sindaco ed Assessore ai Lavori ed Edilizia Pubblica Raffaele Latrofa ed alla Presidente di APES Chiara Rossi per verificare lo stato di avanzamento dei lavori relativi alla costruzione di 24 nuovi alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

di Giovanni Manenti

Tale iniziativa fa parte di una serie di interventi volti alla riqualificazione urbana del Quartiere San Marco/San Giusto ed è finanziato attraverso Fondi Comunali, oltre che Ministeriali derivanti dal Bando Periferie ed, in minima parte, con incentivi GSE per un importo complessivo di oltre 5,6 milioni di euro ed i relativi appartamenti ospiteranno altrettante famiglie attualmente residenti in due fabbricati che si trovano in via Fra Mansueto/via Quarantola, destinati ad essere successivamente demoliti ed al loro posto realizzare una nuova piazza a servizio del Quartiere … Ovviamente soddisfatto il Sindaco Michele Conti, che così commenta: “si sta realizzando in via Da Morrona, nel quartiere San Marco/San Giusto, una riqualificazione urbanistica importante rientrante nel piano Binario 14 e che prevede la realizzazione di 24 alloggi ERP che andranno a sostituirne altrettanti che verranno demoliti nella zona di Fra Mansueto/via Quarantola, così che gli assegnatari, all’ultimazione dei lavori prevista per fine primavera/inizio estate 2025, si trasferiranno nei nuovi appartamenti, di cui due completamente attrezzati per favorire soggetti disabili e concepiti rispettando tutte le norme e previsioni del caso, rappresentando pertanto una riqualificazione importante, che va ad unirsi alle tante eseguite in città in questi anni tramite il PINQUA ed altri investimenti resi possibili usufruendo delle risorse governative e regionali, nonché grazie agli alloggi di risulta che vedranno a breve la consegna di altri 50 appartamenti, ricordando che dall’inizio della nostra Consiliatura le risorse complessivamente investite sono state circa 60 milioni di €uro“.

Sulla stessa lunghezza d’onda il Vicesindaco ed Assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Latrofache precisa: “siamo stamattina in via Da Morrona per effettuare un sopralluogo e constatare lo stato dei lavori e tutto procede come da programma, così che saranno ultimati entro la prossima estate 24 alloggi – peraltro dotati di altrettanti posti auto – ed, all’interno di questi nuovi fabbricati vi saranno anche due appartamenti dedicati a soggetti con disabilità, il che ci rende soddisfatti in quanto questa rappresenta un’ulteriore dimostrazione di quella che è la nostra volontà politica che stiamo portando avanti in questi anni, ovvero di riqualificare dei Quartieri quali quello nella Zona della Stazione, sia nella parte Nord che ha già visto conclusi molti lavori, che nella parte Sud con il preciso obiettivo di ridare dignità anche agli alloggi di edilizia residenziale“.

“La presente riqualificazione“, conclude il Vice Sindaco, “rientra nell’ambito del più ampio Progetto Binario 14 che prevedeva diverse operazioni, fra cui questa che passa attraverso la demolizione dei precedenti fabbricati di via Fra Mansueto – con conseguente trasferimento delle famiglie ivi residenti nei presenti appartamenti di nuova costruzione – con al loro porto la realizzazione di un’area verde ed un parcheggio“.

Last modified: Ottobre 11, 2024