ConfCommercio: “Dopo la manifestazione tutti uniti per la sicurezza. Le istituzioni ci diano risposte”

Scritto da admin• 1:37 pm• Pontedera, Attualità

PONTEDERA – “Commercianti, imprenditori, cittadini di Pontedera tutti uniti, in numero davvero massiccio e sorprendente, in una caldissima serata di fine luglio, hanno scelto di manifestare a difesa del sacrosanto diritto di lavorare e vivere in tranquillità”. E’ il vicepresidente di Confcommercio Pontedera Lorenzo Nuti a stilare un bilancio della manifestazione dei commercianti per le vie del centro.

“Spero che a tutte le istituzioni coinvolte sia arrivato il segnale fortissimo e l’altrettanto chiara e universale risposta che la situazione in città, lungi dall’essere risolta, genera molta preoccupazione, esasperazione e persino paura”.

Reclama dalla forze dell’ordine un intervento energico, il più possibile tempestivo il direttore di Confcommercio Provinca di Pisa Federico Pieragnoli: “La nostra richiesta alle forze dell’ordine è quella di attenzionare in modo particolare e con modalità straordinarie la situazione di Pontedera, proprio per arginare in tempo questi episodi criminosi ed evitare una escalation che non sappiamo fin dove possa arrivare”.

“Per quanto ci riguarda non chiediamo certo la “militarizzazione” del centro, ci mancherebbe! anche perché abbiamo la perfetta consapevolezza che il presidio migliore è rappresentato proprio dalla nostra capillare presenza, dalle insegne illuminate dei nostri negozi, dalle nostre stesse vetrine” – aggiunge e conclude Nuti: “Ma se i commercianti non sono messi in condizione di poter svolgere serenamente il proprio lavoro, anche il presidio che noi rappresentiamo naturalmente per l’intera cittadinanza, rischia di perdere tutta la sua efficacia. Se non si interviene prontamente, se le istituzioni non ci offrono velocemente quel supporto che chiediamo, c’è il rischio concreto che vengano meno i presupposti fondamentali del fare impresa”.

Last modified: Agosto 2, 2024