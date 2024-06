Collaborazione per una stagione balneare sicura tra Confesercenti e Capitaneria a Pisa

Scritto da admin• 5:50 pm• Pisa, Attualità

PISA – Confesercenti Pisa ha recentemente incontrato il luogotenente Fabrizio Ruggio, comandante dell’Ufficio Locale Marittimo della Capitaneria di Porto, per discutere della prossima stagione balneare.

Presenti al meeting il presidente Fiba Gianluca Tiozzo, il responsabile Fiba Calambrone Gianni Rebecchi, il responsabile Confesercenti Pisa Daniele Benvenuti e il consulente sindacale Gabriele Lo Cicero. L’incontro è stato un’opportunità per chiarire le normative dell’ordinanza e ribadire l’importanza della sicurezza dei bagnanti come priorità.

Il comandante Ruggio ha sottolineato l‘importanza del rispetto delle norme da parte degli stabilimenti balneari. Confesercenti ha garantito una comunicazione diretta con il comando per affrontare eventuali emergenze in tempo reale. Il responsabile Daniele Benvenuti ha ringraziato il comandante per la sua concretezza e ha espresso ottimismo riguardo alla prossima stagione balneare, sottolineando l’importanza della sicurezza e della qualità dei servizi offerti dai lidi.

Last modified: Giugno 3, 2024