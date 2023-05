Cluster Opera Prize assegnato al cascinese Lorenzo Petrizzo

Scritto da admin• 9:33 am• Cascina, Cultura, Spettacolo

CASCINA – Il premio indetto da Cluster – Compositori Interpreti del Presente destinato alla miglior opera da camera composta per il Puccini Chamber Opera Festival è stata assegnato al compositore cascinese Lorenzo Petrizzo per l’opera Io, Moro – minimodramma, operazione telefonica per baritono e fixed media su libretto dello stesso Petrizzo.

Il premio è stato consegnato dal Maestro Nicola Sani, direttore della prestigiosissima Accademia Chigiana di Siena e compositore dell’opera Falcone: il tempo sospeso del volo. Io, Moro è stata messa rappresentata lo scorso 30 aprile al Teatro del Giglio di Lucca all’interno del Puccini Chamber Opera Festival 2023 riscuotendo ampio consenso.

L’opera mette in scena gli ultimi istanti del drammatico caso Moro, del quale in questo anno ricorre il 45° anniversario. La mattina del 9 maggio 1978 il Prof. Tritto, assistente di Aldo Moro, è a lavoro nel suo ufficio: non sa ancora che sta per ricevere una telefonata che stravolgerà il corso della storia. Dall’altro capo del telefono il brigatista Morucci lo informa della morte dell’onorevole Aldo Moro indicandogli dove potrà rinvenire il corpo. Al termine della telefonata il Prof. Tritto intona un Requiem.

Protagonista dell’opera è stato il baritono Francesco Lombardi, il sound designer Alberto Gatti, la regia è stata firmata da Alessandro J. Bianchi mentrePetrizzo ha curato concept, libretto e musica.

Lorenzo Petrizzo è un compositore e violinista nato nel 1997. Nel 2022 consegue il Diploma Accademico di Primo Livello in Composizione con la votazione di 110 e lode sotto la guida del M° Pietro Rigacci presso l’I.S.S.M. “Luigi Boccherini” di Lucca, attualmente frequenta il Biennio di Composizione sotto la guida del M° Girolamo Deraco presso lo stesso istituto. Nel 2022 riceve la borsa di studio completa per frequentare il Puccini International Opera Composition Course. Le sue composizioni sono state eseguite per Cluster ed Associazione Musicale Lucchese. Il suo catalogo comprende lavori di musica da camera, musica sacra, opera lirica e brani per orchestra sinfonica. Ha arrangiato brani appositamente per il M° Andrea Tofanelli ed il M° Francesco Tamiati (prima tromba del Teatro alla Scala di Milano). Ha studiato violino con il compianto M° Roberto Cecchetti ed attualmente è allievo del M° Alberto Bologni presso l’I.S.S.M. “Luigi Boccherini” di Lucca.

Last modified: Maggio 29, 2023