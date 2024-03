”C’era una volta la Hollywood italiana”: a La Pecora Nera si parla di cinema

Scritto da Antonio Tognoli• 11:07 am• Pisa, Cultura

Durante la puntata uno spazio speciale anche al mondo teatrale esaminando il contributo straordinario di talentuosi attori e registi della scena teatrale italiana

PISA – Torna con il settimo appuntamento del 2024 giovedì 7 marzo alle ore 18.45, il format La Pecora Nera, presso il Tower Plaza Hotel di Pisa ed in diretta streaming sulla pagina ufficiale Facebook.



La puntata dal titolo “C’era una volta la Hollywood italiana”, sarà condotta come al solito dal duo composto da Alessandro Carugini e Doady Giugliano. Ci immergeremo nel mondo della professione attoriale, con uno sguardo affascinante alla storia del Cinema italiano l, che ebbe inizio proprio a Tirrenia. Inoltre dedicheremo uno spazio speciale al mondo teatrale esaminando il contributo straordinario di talentuosi attori e registi della scena teatrale italiana.



Ospiti in studio il regista Salvatore Ciulla, Paolo Taddei, Raffaele Magaldi e l’ex assessore alla cultura Pierpaolo Magnani. Come al solito non mancherà lo spazio dedicato alla musica con il cantautore Alain Mini, gli appunti storici di Renato Guerrucci e le “incursioni” di Luca Balestri.



Per seguire in diretta la puntata sulla pagina ufficiale pecoranera collegarsi al seguente link: https://www.facebook.com/pecoraneratoscana?locale=it_IT

Last modified: Marzo 6, 2024