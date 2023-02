Celebration Time: Di guide e raggiunte sovranità

Scritto da admin• 8:04 am• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Nel 1926, durante la quarta conferenza internazionale del guidismo (il movimento scout femminile), alcune delegate suggerirono di istituire un giorno speciale in cui le Guide di tutto il mondo potessero riflettere sulla diffusione del guidismo e mostrare la loro solidarietà alle “sorelle” Guide.



Nel 1932, il 22 febbraio fu scelto come data per questo giorno speciale poiché coincideva con il compleanno di Olave Baden-Powell, Capo Guida Internazionale, e di suo marito Robert Baden-Powell, fondatore del movimento Scout.

Dal 1999, in occasione della trentesima conferenza mondiale tenutasi in Irlanda, il nome del giorno speciale è stato cambiato da Thinking Day a World Thinking Day per enfatizzarne l’aspetto globale.

La Giornata Internazionale del Pensiero è celebrata ogni anno il 22 febbraio da tutte le guide del mondo. Durante questa giornata, le guide riflettono sul significato del guidismo e mostrano la loro solidarietà alle altre guide in tutto il mondo.

A causa dell’importanza strategica del porto naturale di Castries, Saint Lucia (isola delle Antille) fu contesa per lungo tempo tra Francia e Gran Bretagna, cambiando proprietà per 14 volte tra il XVII e il XVIII secolo. Solo nel 1814 i britannici riuscirono ad affermarsi definitivamente.

Dopo essere stata a lungo un possedimento britannico, Saint Lucia entrò a far parte della Federazione delle Indie Occidentali per un breve periodo (1958-1962). L’isola ottenne l’autogoverno nel 1967 e raggiunse l’indipendenza il 22 febbraio 1979. Da allora in questa data a Saint Lucia è Festa Nazionale.

