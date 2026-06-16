Cascina, nasce il gruppo Valori e Impegno Civico – Libertà è Democrazia. Rollo capogruppo, Tessitore vicepresidente del Consiglio Comunale

Written by Redazione• 1:43 pm• Cascina, Politica

CASCINA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Dario Rollo, capogruppo consiliare di Valori e Impegno Civico – Libertà è Democrazia.

Con l’insediamento del nuovo Consiglio Comunale prende ufficialmente avvio la nuova legislatura a Cascina. Valori e Impegno Civico – Libertà è Democrazia svolgerà il ruolo di principale forza di opposizione, forte dei quattro consiglieri comunali eletti alle amministrative del 24 e 25 maggio.

Il gruppo consiliare è composto da Dario Rollo, già assessore al bilancio, vicesindaco e sindaco reggente, da Lorenzo Peluso, consigliere al secondo mandato, e dai neoeletti Samuel Tripolino e Tiziana Tessitore. Nel corso della seduta di insediamento, il Consiglio Comunale ha inoltre eletto Tessitore vicepresidente del Consiglio Comunale.

“Si tratta di un incarico prestigioso – dichiara Dario Rollo – che rappresenta un importante riconoscimento delle qualità umane e istituzionali di Tiziana e del lavoro svolto dall’intero gruppo al servizio della comunità”.

Il gruppo ha designato Rollo come capogruppo consiliare, riconoscendogli il ruolo di guida politica e istituzionale in virtù dell’esperienza amministrativa maturata negli anni e del consenso ottenuto alle recenti elezioni.

Il risultato elettorale ha premiato un percorso costruito nel tempo attraverso presenza, ascolto e competenza amministrativa. Con il 17,54% ottenuto dalla coalizione e quasi il 15% dei consensi raccolti da Valori e Impegno Civico, il progetto rappresentato oggi dal gruppo consiliare si è affermato come seconda forza politica della città dopo il Partito Democratico e come prima forza di opposizione, superando tutte le altre forze politiche presenti sul territorio.

In occasione dell’insediamento del Consiglio Comunale, i consiglieri hanno scelto di costituire il gruppo con la denominazione “Valori e Impegno Civico – Libertà è Democrazia”.

“Abbiamo compiuto una scelta fondata sulla serietà, sul rispetto dei percorsi condivisi e sulla volontà di valorizzare tutte le esperienze che hanno contribuito alla proposta presentata ai cittadini – prosegue Rollo –. La doppia denominazione rappresenta un segnale di responsabilità istituzionale e di coerenza rispetto agli impegni assunti”.

“Il consenso ricevuto deve tradursi in maggiore responsabilità e non in autosufficienza. Per questo eserciteremo il nostro ruolo con autonomia di giudizio, ma anche con disponibilità al confronto e alla collaborazione ogni volta che ciò potrà essere utile alla comunità. Non avremo preclusioni verso nessuno: continueremo a dialogare con tutte le forze politiche e civiche che condividono valori come trasparenza, integrità, rispetto delle istituzioni e centralità dei cittadini”.

“Con umiltà e determinazione – conclude Rollo – continueremo a lavorare ogni giorno per essere un’opposizione autorevole, credibile e propositiva, al servizio di Cascina”.

Con la designazione di Dario Rollo come capogruppo, l’elezione di Tiziana Tessitore alla vicepresidenza del Consiglio Comunale e la costituzione del gruppo Valori e Impegno Civico – Libertà è Democrazia, prende il via una nuova stagione di impegno istituzionale fondata sulla forza del consenso ricevuto, sul rispetto reciproco e sulla volontà di costruire un’opposizione seria, competente e aperta al dialogo nell’interesse della comunità cascinese.

Last modified: Giugno 16, 2026