Carla Cocilova: “Il Comune di Pontedera difende i diritti universali aderendo al Toscana Pride: una scelta istituzionale e doverosa”

PONTEDERA – Riceviamo e pubblichiamo la replica della vicesindaca di Pontedera, Carla Cocilova, alle affermazioni del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia riguardo alla partecipazione del Comune al Toscana Pride di sabato scorso.

“Sono già 6 anni che il Comune di Pontedera aderisce e partecipa al Toscana Pride in maniera ufficiale e lo fa con convinzione, condividendo questa scelta con molte altre amministrazioni locali e con la Regione Toscana. Partecipiamo attivamente alle attività della Rete Ready per rimuovere qualsiasi forma di omolesbotransfobia. La polemica sollevata dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia e da alcuni esponenti dell’Associazione Provita ci lascia perplessi, sia per la tempistica sia per il contenuto. Sembra che, secondo loro, le posizioni ufficiali non debbano includere realtà o istanze considerate “minoritari”. Per noi la differenza è chiara: quando si parla di diritti delle persone, è l’universalità di questi diritti che va difesa e promossa. Farlo in forma istituzionale non è solo una scelta, ma un dovere.”, conclude la nota stampa.

FOTO TRATTA DAL SITO DEL COMUNE DI PONTEDERA

Last modified: Settembre 11, 2024