Capodanno Pisano 2026: grande successo per l’evento dell’Associazione ‘Insieme per Pisa’ all’Hotel San Ranieri

PISA – Grande successo per l’evento organizzato dall’Associazione “Insieme per Pisa” che, per la serata del 24 marzo, ha allestito una conviviale presso l’Hotel San Ranieri. In poche ore sono stati prenotati tutti i circa 100 posti disponibili, per festeggiare insieme il Capodanno in stile pisano 2026.

L’associazione si scusa con tutti coloro a cui, purtroppo, non è stato possibile accontentare a causa della limitata disponibilità dei posti, ma questo dimostra ancora una volta quanto gli eventi legati alla nostra città siano sentiti dalla comunità. L’Associazione ringrazia tutti coloro che saranno presenti, vecchi e nuovi amici.

L’evento vedrà la partecipazione del Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, del consigliere regionale Diego Petrucci, di Antonio Guicciardini della Fondazione CRSM, oltre a numerosi consiglieri comunali della provincia di Pisa e rappresentanti di diverse associazioni cittadine, tra cui i Disuniti e i Maestri del Lavoro.

Durante la serata si svolgerà uno spettacolo che celebra le tradizioni pisane, con canti, poesie e vernacolo locale. Il tutto sarà preceduto da un corteo in costume, accompagnato dai Balestrieri di Pisa.

A intrattenere gli ospiti ci saranno Jennifer Schittino, Lorenzo Gremigni, Doady Giugliano, Miriano Vannozzi, Sergio Costanzo, Sandra Lucarelli e Martina Bianchi, presentati da Manuela Arrighi.

L’evento sarà presentato da Stefano Ghilardi, Presidente dell’Associazione, e coordinato dal Vice Presidente Antonio Gentilini, che faranno gli onori di casa. Durante la serata, inoltre, saranno premiati alcuni illustri pisani per il loro impegno nella comunità.

