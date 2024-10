“Cantami Diva”, la mostra del Maestro De Rosa al Fortilizio della Cittadella da venerdì 11 ottobre

Scritto da admin• 5:55 am• Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Da venerdì 11 ottobre (inaugurazione ore 17) sino al 24 novembre prossimo Pisa ospiterà presso il Fortilizio della Cittadella la Mostra “Cantami Diva” del Maestro Raffaele De Rosa, le cui caratteristiche sono state illustrate presso la Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti alla presenza, oltre che dell’artista, dell’Assessore alle Cultura del Comune di Pisa Filippo Bedini e di Jacopo Suggi, quale Curatore della Mostra.Si tratta di un’esposizione avente oer oggetto oltre 20 dipinti, testimonianza dell’ultima produzione dell’artista suggestionato dalla mitologia e dalle imprese degli eroi resi eterni nell’Iliade di Omero, un’opera risalente a 3000 anni fa.

di Giovanni Manenti

che tramanda le gesta degli Achei nell’assedio durante la sanguinosa Guerra di Troia e che, anche nelle variegate letture di De Rosa, ha sempre avuto un posto di primo piano, poiché l’artista è rimasto profondamente affascinato non solo dalla battaglia, dagli dei e dai guerrieri mitici, ma anche dalla figura di Omero, che si lega alla tradizione degli aedi, i cantori a cui era affidata la divulgazione delle memorie e delle storie nella Grecia antica.

Ecco pertanto che il pittore ha voluto indossare i panni dell’aedo, ricercando le parole a lui più congeniali per restituire il poema attraverso opere di grande e medio formato, che sviluppano tale dando vita a dipinti che pongono il visitatore non davanti a una mera rappresentazione dell’Iliade, ma a una narrazione sempre viva, multiforme, caratterizzata da una pluralità di significati e interpretazioni, in quanto la riflessione dell’artista raccoglie i messaggi universali sparsi nel mito e li fa propri, come ad esempio il ripetersi di guerre fratricide, gli interessi dei potenti a discapito degli umili e il dolore degli oppressi, tutti aspetti archetipi che caratterizzano ancora ferocemente la nostra contemporaneità.

Una iniziativa che trova il plauso dell’Assessore alle Cultura Filippo Bedini che commenta: “Siamo felicissimi di ospitare nuovamente a Pisa le opere del Maestro Raffaele De Rosa – che si è legato in maniera significativa alla nostra città, avendo nell’ultimo anno realizzato il Palio della Vittoria per l’edizione 2024 del Gioco del Ponte e che ha riscosso enorme successo in termini di consensi – in quanto l’entusiasmo e l’energia dell’artista sono contagiose, trattando in questo caso un tema importante quale la Guerra di Troia ed, in particolare, soggetti e scene che derivano dall’Iliade attraverso la capacità di realizzazione di figure ed ambientazioni altamente suggestive, di carattere epico“.

“A mio parere“, conclude l’Assessore, “le opere esposte si sposano benissimo con il soggetto che è stato scelto, con in più il fatto che, trattandosi della prima Guerra della Storia raccontata sotto forma di scrittura, quella del Fortilizio rappresenta un’opportunità per riflettere e trovare stimoli per approcciarsi ad un tema estremamente attuale che quotidianamente ci viene proposto attraverso immagini di violenza e di dolore, ribaltando un po’ tale prospettiva per mezzo della bellezza, il colore e l’armonia dei dipinti del Maestro De Rosa, così da rappresentare per i visitatori un’occasione artistica ma al tempo stesso di collegarsi ad un’attualità spirituale ed antropologica importante“.

Dal canto suo, il Curatore della Mostra Jacopo Suggi, tiene a precisare: “La Mostra di Raffaele De Rosa si costruisce su oltre 20 dipinti fra grande e grandissimo formato in quanto il Maestro ama le grandi superfici per comunicare e trasmettere la propria arte, rappresentando in questo caso la sua ultima produzione riguardante la propria interpretazione dell’Iliade, un Poema che da oltre 3000 anni narra della Guerra di Troia e delle imprese degli Achei nell’assedio alla città, così che coloro che avranno occasione di visitare l’esposizione potranno a loro volta ricostruire la Storia come meglio crederanno“.

Last modified: Ottobre 10, 2024