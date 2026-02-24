Calci, pubblicato il bando 2026 per contributi ad associazioni e cittadini

Written by admin• 12:13 pm• Calci, Attualità

CALCI- L’amministrazione comunale di Calci ha pubblicato il bando 2026 per l’erogazione di contributi destinati ad associazioni e persone fisiche. Il provvedimento prevede l’assegnazione di sostegni economici e vantaggi indiretti a favore di progetti e attività di interesse pubblico.

Il bando riguarda iniziative in ambito sociale, culturale, sportivo, aggregativo e ricreativo, oltre ad attività di promozione del territorio e dei beni culturali e ambientali. Sono ammesse anche proposte legate alla solidarietà, beneficenza, cooperazione internazionale, promozione dei diritti umani e organizzazione dei campi solari.

«Attraverso questo bando – sottolinea la vicesindaca facente funzione Valentina Ricotta – intendiamo valorizzare e sostenere concretamente il prezioso lavoro delle numerose associazioni che, con impegno volontario e gratuito, offrono veri servizi alla comunità. Le iniziative che si svolgeranno sul territorio rappresentano importanti occasioni di incontro, socialità e crescita culturale, contribuendo al miglioramento della qualità della vita e delle relazioni nella nostra comunità».

Le domande dovranno essere presentate entro il 31 marzo 2026 da associazioni e soggetti privati, per progetti già svolti o da realizzare entro l’anno nel territorio comunale di Calci. I richiedenti potranno chiedere sia contributi economici sia vantaggi indiretti, come la fruizione gratuita di servizi, beni mobili o immobili comunali.

Anche per il 2026 la procedura sarà esclusivamente online: sarà necessario accedere con SPID al formulario disponibile sul sito istituzionale del Comune di Calci, nella sezione “Domanda contributi ordinari 2026 per associazioni e persone fisiche”.

Il bando premia la qualità e la storicità delle attività proposte e prevede inoltre un contributo speciale di 500 euro per l’iniziativa ritenuta particolarmente innovativa o incentivante per il territorio, anche in termini di visibilità e ricadute economiche.

Gli uffici comunali restano a disposizione per supporto alla compilazione delle domande e per l’eventuale attivazione delle credenziali SPID. Per informazioni e appuntamenti è possibile contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) al numero 050.939572.

