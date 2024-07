Scritto da Antonio Tognoli• 10:07 pm• Pisa, Attualità, Cronaca, Cronaca, Vecchiano

VECCHIANO – Una Squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle 19,40 in località Vecchiano per soccorso ad una persona caduta con parapendio.



Lo sportivo dopo essersi lanciato dal Monte del Legnaio è precipitato durante il volo. Il personale dei VVF intervenuto ha individuato in un campo di grano il corpo ormai privo di vita dell’uomo. Sul posto Pegaso 3, 118 e personale della Questura di Pisa. Le Cause sono in fase di accertamento.

