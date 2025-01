Benvenuto 2025! Sui Lungarni tanta gente per i fuochi d’artificio. In Piazza Cavalieri applausi ad Elio e Le Storie Tese

Written by Antonio Tognoli• 9:09 am• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – La città di Pisa ha salutato il 2025 con il concerto di Elio e Le Storie Tese e i fuochi di artificio sui Lungarni. Uno spettacolo unico che ha coinvolto centinaia e centinaia di turisti e cittadini pisani che si sono riversati in centro città per salutare il 2024 e attendere il 2025.

Come al solito parcheggi pieni e temperature accettabili che si aggiravano intorno ai quattro gradi. Un freddo a cui hanno resistito anche i molti piccoli presenti. Lo spettacolo pirotecnico durato circa mezz’ora ha riscosso un grande successo ed è stato molto applaudito. Dopo mezzanotte in Piazza Cavalieri la serata è proseguita con il Dj Set di Nostalgia 90.

“Una serata spettacolare con una Piazza Cavalieri gremita come mai, un grande entusiasmo e numerose persone giunte da più parti d’Italia, da Bari a Bergamo, che mi hanno fermato per complimentarsi per l’organizzazione e l’accessibilita’ al concerto”, afferma Paolo Pesciatini assessore al Turismo della città di Pisa. Questa è la conferma che il 31 dicembre a Pisa è una data turistica da calendarizzare – continua Pesciatini – Nel ringraziare quindi tutta l’organizzazione dagli uffici del Comune di Pisa, le forze dell’ordine e del volontariato , il mio augurio è che in questo anno di speranza giubilare siano esauditi i desideri di infinito dei nostri cuori e che da questa piazza si innalzi e arrivi un auspicio di pace e umanesimo al mondo intero“, conclude Pesciatini.

Last modified: Gennaio 1, 2025