3:33 pm• Pisa, Sport

PISA – Il Lenergy Pisa Beach Soccer ha ufficializzato i numeri di maglia della squadra Under 20 per la stagione che sta per inziare.

1 Tommaso Bernardeschi

2 Lorenzo Arnesi

4 Alessandro Dezi

5 Samuele Bacci

7 Diego Luperini

8 Matteo Bernardini

9 Francesco Praticò

10 Davide Baldacci

11 Filippo Bindi

12 Elia Badalassi

20 Leonardo Tararà

21 Tommaso Armadori

22 Pietro Gneri

23 Federico Serafini

25 Francesco Mogavero

Last modified: Giugno 8, 2025