Formazione di una graduatoria aperta per i posti barca a Bocca di Serchio. Al via la possibilità di fare domanda

Written by admin• 2:48 pm• Attualità, Vecchiano

VECCHIANO – Il Comune di Vecchiano intende procedere alla formazione di una graduatoria aperta per l’assegnazione dei posti barca che risultano tuttora vacanti, o che risulteranno vacanti nel periodo di validità della attuale graduatoria vigente fino a fine 2028.

“Abbiamo deciso di riaprire il bando per consentire, per chi lo desidera o lo necessita, di occupare alcuni dei posti che si sono liberati nel corso del tempo”, spiegano il Sindaco Massimiliano Angori e la Assessora all’Ambiente Mina Canarini.

Vediamo alcuni dettagli del bando.

“La durata dell’assegnazione ha scadenza fin d’ora fissata al 31/12/2028 salvo eventuale proroga da

parte dell’Amministrazione Comunale. Il canone del primo anno è da intendersi dalla data di assegnazione fino al 31/12 dell’anno di aggiudicazione del posto barca.

L’atto di assegnazione impegna l’assegnatario del posto barca a mantenere il luogo di approdo in modo decoroso, pulito, con espresso divieto all’abbandono o al rimessaggio di imbarcazioni. I pescatori professionali, dovranno inoltre assumersi collettivamente la manutenzione ordinaria del fabbricato denominato “Casina dei Pescatori”” affermano il Sindaco e l’Assessora.

Sarà possibile presentare domanda fino a esaurimento di quelli che saranno i posti liberi rimasti a disposizione, al momento circa una trentina.

L’importo del canone di assegnazione per l’anno 2025, è fissato in:

– € 445,00 per posto barca per diportisti con ormeggio tramite pali;

– € 492,00 per posto barca per diportisti con ormeggio tramite pontile;

– € 574,00 per posto barca per pescatori professionali con ormeggio tramite pontile.

Il pagamento del canone e la presentazione della relativa ricevuta all’ufficio comunale preposto, dovrà avvenire entro e non oltre 3 giorni dall’avvenuta scelta del posto barca da parte dell’assegnatario. La mancata esibizione del pagamento nei termini indicati, determinerà la perdita del diritto all’assegnazione del posto barca con conseguente assegnazione a colui che risulti in graduatoria il primo dei non assegnatari.

Le domande presentate, saranno puntualmente verificate e quelle ammissibili andranno a formare la graduatoria aperta.

La formazione della graduatoria avverrà distinguendo tra quella riservata ai Pescatori professionali, che concorreranno esclusivamente per gli eventuali posti barca con pontile, situati in prossimità della struttura denominata “Casina dei Pescatori”, e quella per diportisti.

Le graduatorie saranno stilate seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle domande attestato con l’ apposizione del numero di protocollo assegnato in occasione della consegna/trasmissione della domanda.

Successivamente all’inserimento nelle graduatorie, si procederà all’assegnazione dei posti barca a partire dal primo candidato, che avrà diritto di scegliere il posto barca per primo e via di seguito scorrendo la graduatoria fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Tutti i dettagli, comprese le variazioni (previste dal bando) degli importi da pagare in base alla tempistica di assegnazione del posto e la modulistica per fare domanda sono disponibili su www.comune.vecchiano.pi.it

Per info Geom. Katiuscia Fruzzetti (tel. 050 859641 – email:

kfruzzetti@comune.vecchiano.pisa.it)

Last modified: Giugno 7, 2025