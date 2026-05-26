Beach Soccer. Presentata la stagione del Lenergy Pisa Campione d’Italia

Written by Redazione• 3:11 pm• Pisa, Sport

TIRRENIA – Grande successo per la serata di presentazione della stagione 2026 del Lenergy Pisa BS, andata

in scena lunedì 25 maggio presso il Bagno Italia di Marina di Pisa.

Alla presenza di istituzioni, sponsor e partner commerciali, il club nerazzurro ha svelato obiettivi, volti nuovi e programmi di una stagione che si preannuncia ricca di appuntamenti e ambizioni, tra Serie A, settore

giovanile ed eventi sul territorio. Ampio spazio anche alle iniziative della Pisa Beach Arena,

pronta a rilanciare una rassegna sempre più centrale nel panorama del beach soccer italiano:

dalla quarta edizione del Trofeo del Litorale Pisano al Trofeo Pegaso promosso dalla FIGC,

fino ai camp estivi organizzati in collaborazione con FZ11 e Pisa SC.

Tra conferme e novità riparte inoltre l’attività della Next Gen nerazzurra, guidata da Alessandro

Vaglini ed Ernesto Pasquini, con uno staff rinnovato e strutturato: Martin Miglionico alla guida

dell’U20, Tommaso Napoli come preparatore atletico e fisioterapista, Andrea Chiellini

preparatore dei portieri, Giuseppe Viola allenatore di U17 e U15 e Ciro Minichino nel ruolo di

team manager. Capitano dell’Under 20 sarà Leonardo Tararà, reduce dalla recente

partecipazione all’Europeo U20 di Viareggio. Con lui Lorenzo Arnesi, Davide Baldacci,

Giacomo Bardi, Filippo Bindi, Luca Fanelli, Francesco Ficarra, Felipe Gelsi, Pietro Gneri,

Andrea Guidi, Diego Luperini, Flavio Mancini, Niccolò Matteini, Fabrizio Molinari, Mattia

Montagnani e Christian Vannini.



Nel corso della serata è stato inoltre ufficializzato lo staff dirigenziale a supporto del club e

delle squadre. L’area comunicazione sarà ancora diretta da Michele Marianelli, affiancato da

Matteo Marranini, Greta Taylor Corsini e Daniele Bonanni. Conferma anche per il team

manager Alessandro Nencini, al secondo anno nell’area logistico-gestionale, completata dai

segretari Mario Faugno e Francesca Alfano, e dai magazzinieri Alessandro Marchetti, Maurizio

Franco e dal nuovo collaboratore Matteo Colombini.

Insieme al direttore sportivo Andrea Pelli è stato poi presentato lo staff tecnico della prima

squadra guidata da Matteo Marrucci, con Francesco Giacovelli nel ruolo di preparatore atletico,

Lorenzo Franchi preparatore dei portieri, Silas Fantinato fisioterapista e Giacomo Stefanini club

referee manager. Momento particolarmente atteso della serata la presentazione dei nuovi kit

gara e della rosa che affronterà la stagione sulle sabbie d’Italia e d’Europa. Divisa arancione per

i portieri Tommaso Bernardeschi, confermato con il numero 1, e Leandro Casapieri, numero 22

e fresco finalista del Beach Soccer Stars 2025. Confermate le tradizionali maglie nerazzurre e

bianche per la squadra capitanata dal numero 9 Luca Barsotti, affiancato dal numero 6 Luca Bertacca, autore del gol-scudetto, dal capocannoniere della Serie A Edson Hulk con il numero 7

e il numero 10 Tommaso Fazzini. Numero 11 per Chicky Ardil, reduce dalla vittoria della tappa

spagnola di qualificazione all’Europeo con la nazionale spagnola, conquistata da MVP e

capocannoniere. Confermato il numero 20 per Datinha, mentre Luca Remedi continuerà a

vestire il 21; Fabio Pugliese ritrova il “suo” 23, Francesco Mogavero riparte dal 25 e numero 27

per l’ultimo colpo di mercato, Alessandro Remedi.

Last modified: Maggio 26, 2026