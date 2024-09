Basket. Ai nastri di partenza la nuova stagione sportiva per la I.E.S Basket Pisa 2024 – 2025

Scritto da Antonio Tognoli• 5:50 pm• Eventi/Spettacolo, Pisa



PISA – Un nuovo anno sportivo di basket per la I.E.S. Basket Pisa da vivere e condividere e che vedrà i nostri piccoli atleti impegnati in più campionati dal minibasket alle squadre Senior impegnate nella Promozione Femminile e Divisione Regionale 2 maschile.

Nel cinquantesimo anno di età dalla nascita della società, nel 1974, di strada ne è stata fatta tanta, ma c’è ancora margine per migliorare e crescere insieme divertendosi! Nuovi ruoli, come ad esempio l’ingresso della nuova preparatrice atletica Giulia Giardino e Francesco Salerno che seguiranno i piccoli dall’under 13 sino ai giocatori adulti, per svolgere un lavoro prettamente mirato alla prevenzione , rinforzo muscolare ed educazione al movimento in ogni sua componente. Molte conferme come i coach Paolo Campani per DVR2 e Under 19 silver che spesso andrà a completare l’organico a disposizione per la prima squadra. Confermato anche coach Salerno per la Promozione Femminile. Come sempre un’occhio di riguardo per i giovani under delle giovanili che compongono L’ 80%del nostro organico completo.

Under 13, annata 2012, in collaborazione con GMV GHEZZANO sotto la guida di coach Landini e Betti, Under 15 silver , sotto la guida di coach Valter Ballantini e Federico Marazzato,

Under 17 silver con i coach Marazzato e Perfetti, under 17 gold con i coach Sergio Ferro e Luca Guerrini, affronteranno campionati alla loro altezza e con vari gradi di difficolta’ per crescere sia a livello sportivo che umano. Lo sport da sempre si sa è il connettore di valori umani che nel nostro sport contano moltissimo essendo in tutto e per tutto un vero gioco di squadra.

Infine, il ricco vivaio del minibasket offre un ventaglio di possibilità per i piccoli atleti pisani che vogliano approcciarsi a questo sport. Possibilita’ di giocare dai 6 anni in su, con un occhio per ipiu’ piccoli e intrepidi che vogliano intanto approcciarsi al mondo sportivo gia’ dai 5 anni.



Giochi insieme, giochi di equilibrio con un forte senso di gruppo e insieme dove il piccolo possa riconoscersi , divertirsi e crescere. Nello specifico:

Esordienti possenti

annate 2013/2014 che si allenano tra palasport e via annate 2015/2016 che si allenano tra palasport e via

● Aquilotti possenti

● Scoiattoli annate 2016/2017/2018 che si allenano al palasport

● Scoiattoli annate 2016/2017/2018 che si allenano in via possenti



Come si evince da progetto accurato, la I.E.S punta da sempre alla continuità del giocatore, elemento importante e imprescindibile per far sentire l’atleta seguito in ogni sua fase di crescita dall’infanzia all’eta’ matura. In caso di necessità del giocatore, la società collabora con lo studio fisioterapico per la salute a 360 gradi degli atleti. Il percorso riabilitativo è seguito da esperti del settore che rendono più facile e sicuro il recupero in una fase delicata come quella dell’adolescenza .



Grazie al progetto School basket Pisa , la societa’ continua a formare giovani promesse cestistiche in sinergia con le altre realta’ cestistiche di GMV GHEZZANO, DREAM BASKET PISA E PFPI , proprio per permettere a tutti di avere un futuro sportivo nel mondo del basket. Campionati silver e campionati Gold permettono ai giovani atleti di confrontarsi con realtà simili alle loro potenzialità cosi’ da migliorare e crescere sportivamente.



Le annate Ies 2024-2025:

AQUILOTTI 2015-2016

SCOIATTOLI 2016-2017-2018 PALASPORT

SCOIATTOLI 2016-2017-2018 VIA POSSENTI – ESORDIENTI 2013-2014

UNDER 13 2012

-UNDER 15 2010/2011

-UNDER 17 SILVER E GOLD 2008/2009

-UNDER 19 SILVER 2005/2006/2007

-PROMOZIONE MASCHILE

-PROMOZIONE FEMMINILE

