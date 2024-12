Avviato lo studio europeo FIRRST: Intervento precoce per bambini con segni iniziali di Disturbo dello Spettro Autistico

Written by admin• 9:01 am• Attualità, Pisa

PISA – L’IRCCS Fondazione Stella Maris ha avviato lo studio europeo “FIRRST” (Fostering Infant Responsivity and Reciprocity – Support to Thrive), dedicato ai bambini tra 9 e 15 mesi con segnali iniziali di Disturbo dello Spettro Autistico (ASD).

Finanziato dal PNRR e supportato dall’Unione Europea, lo studio punta a un intervento precoce che sfrutti la plasticità cerebrale per migliorare le capacità sociali e comunicative del bambino. I genitori parteciperanno a sessioni settimanali per sei mesi, ricevendo supporto da esperti e utilizzando tecnologie avanzate per monitorare i progressi. L’obiettivo è fornire strumenti pratici alle famiglie, senza trasformarle in terapisti. Lo studio potrebbe rivoluzionare l’approccio all’autismo, introducendo interventi preventivi. Il progetto è rivolto ai bambini con segnali di ASD tra 9 e 15 mesi, con adesione possibile via email.

