Autocisterna si ribalta sulla FIPILI: un ferito

Scritto da admin• 11:39 am• Pisa, Attualità, Cascina, Cronaca, Cronaca, Tutti, Tutti

CASCINA – La Squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta sulla SGCFIPILI direzione Pisa prima dell’uscita di Cascina in prossimità di Latignano per un incidente stradale.



Il sinistro ha visto coinvolta un’autocisterna carica di percolato che per motivi ancora imprecisati si è ribaltata. Il personale VVF ha messo in sicurezza i luoghi dell’intervento e in questi momenti sta’ operando co l’ausilio dell’ autogru alla rimozione del mezzo. Il conducente lievemente ferito è stato affidato al 118. Sul posto ARPAT, Polizia stradale e AVR.

Last modified: Marzo 7, 2024