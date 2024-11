Assistenza specialistica studenti e studentesse disabili. Angori: “Come Provincia impegneremo circa trentamila euro”

Scritto da admin• 3:52 pm• Pisa, Attualità, Politica

PISA – Il Presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori ha preso parte alla Seconda Commissione Consiliare del Comune di Pisa relativamente alla mancanza dei fondi per la copertura dell’assistenza specialistica per gli studenti e studentesse disabili che frequentano gli istituti superiori di Pisa.

“Stiamo seguendo la questione dati alla mano in quella che è a tutti gli effetti una situazione di difficoltà, a fronte anche di numeri in forte crescita per quanto concerne le certificazioni di ragazzi e ragazze”, ha affermato il Presidente Massimiliano Angori. “Accanto a questo dato oggettivo, ci sono le difficoltà della SdS per la crescita dei costi del servizio da offrire e l’attesa dei necessari trasferimenti dagli enti sovraordinati. Per queste motivazioni la Provincia di Pisa, ha inviato, nel corso del tempo, alcune comunicazioni alla Regione Toscana in merito alla situazione, e una proprio in questi giorni per sollecitare una risposta certa riguardo lo stanziamento delle risorse, ma da ultimo anche al Governo visto che mancano 700mila euro di risorse all’appello per affrontare intanto la questione dal 2025. Inoltre, a fronte comunque delle difficoltà del nostro ente di secondo livello già a tenere fede alle nostre competenze specifiche in una situazione di tagli governativi sempre più pressanti, abbiamo stabilito di fare la nostra parte, su questo ammanco, benché questa dell’assistenza specialistica non rientri tra le nostre competenze di base, per questa situazione emergenziale ma anche strutturalmente nel bilancio di previsione dell’ente. Con non poco sforzo, è nostra intenzione impegnare un contributo di circa 30mila euro per la Provincia di Pisa”, conclude Angori.



Last modified: Novembre 6, 2024