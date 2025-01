Arriva la Befana a Ripafratta. Il 5 gennaio la suggestiva festa con i bimbi

Written by admin• 6:11 pm• Eventi/Spettacolo, San Giuliano Terme

RIPAFRATTA – La Befana torna a visitare a Ripafratta domenica 5 gennaio, scendendo dal campanile medievale e portando i regali ai bimbi che l’aspetteranno nella piazza del paese.

Anche nel 2025 la Pro Loco di Ripafratta “Salviamo La Rocca” organizza “Arriva la Befana”, riprendendo una tradizione antica che da sempre ha caratterizzato il piccolo borgo nel comune di San Giuliano Terme.

Alle 17 a Villa Danielli Stefanini è prevista l’apertura della “Casa della Befana”, realizzata dai volontari della associazione, e della “Taverna della Befana”, dove sarà possibile gustare i tipici biscotti “befanotti” e riscaldarsi con bevande calde. Alle 18, poi, l’arrivo della Befana che consegnerà i regali ai bambini presenti. I regali possono essere portati anticipatamente allo staff dell’associazione il 4 gennaio dalle 14 alle 19 e il 5 gennaio dalle 10 alle 12, sempre a Villa Danielli Stefanini. La manifestazione si tiene anche in caso di pioggia.

La festa si conclude poi con una cena sociale (menù a 20€) per sostenere le attività di “Salviamo La Rocca” nel 2025. La prenotazione per la cena è obbligatoria tramite whatsapp al 339.8358584 oppure via mail a info@ripafratta.it

Last modified: Gennaio 3, 2025