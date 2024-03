All’Ippodromo di San Rossore sette corse in programma domenica 3 marzo

Scritto da admin• 12:19 pm• Pisa, Sport/Altro, Tutti

PISA – Sono sette le corse in programma con inizio alle 14.30 all’Ippodromo di San Rossore domenica 3 marzo.



Premi Federico Regoli e Galileo Galilei (HP) al centro del convegno. Si corre in pista grande.

Le corse in evidenza:

Il premio Papucci Francesco, maiden per i 3 anni sui 1.750 metri, può regalare la prima affermazione a Interstellar, favorito abbastanza netto. Amata Immortale sta correndo in progresso, Effetto Domino e Vintage Flag hanno margini di miglioramento. Corsa molto incerta anche per la presenza di alcuni cavalli al debutto. Primetime debutta in Italia dopo carriera inglese.

Il premio Galileo Galilei, handicap principale per i 4 anni e oltre sui 2.200 metri, vede con il peso maggiore Acheso, reduce dal 5° posto nella Listed del 26 dicembre. Chiedimi la Luna è reduce da tre vittorie consecutive e alza il tiro. La forma parla in favore anche di Shark Alert mentre per il peso Il Ginodellecacce potrebbe mettere in difficoltà molti con la sua corsa all’avanguardia. Da non trascurare i romani Soligo e Last Born, già vincitori sulla pista, e il rientrante Merlano. La corsa è valida come TRIS.

Nel premio Federico Regoli, handicap principale per i 4 anni e oltre sui 1.600 metri, sono 16 i cavalli dichiarati partenti edè anche TQQ. Ramadas sembra pronto per tornare al successo ma la strada verso il traguardo non è certamente spianata. La linea del “Barbaricina” tiene in primo piano anche Emperor of Love, What You Can e Celtico Arcano. In basso nella scala dei pesi sono temibili Furibondo e e Lucifero.

Inoltre:

– 10° Palio Ippico seconda giornata promozionale, ingresso a prezzo speciale per i residenti dei 18 comuni partecipanti

Last modified: Marzo 1, 2024