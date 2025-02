Allerta meteo: pioggia e temporali in Toscana il 12 febbraio, codice arancione per rischio idrogeologico

Written by admin• 2:45 pm• Attualità, Pisa

PISA – Previsioni di pioggia per domani, mercoledì 12 febbraio, su gran parte della Toscana. Le zone maggiormente interessate dai fenomeni più intensi saranno quelle a sud-ovest, incluse le isole. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice arancione per temporali forti e rischio idrogeologico-idraulico sul reticolo principale e minore, valido per l’intera giornata lungo la costa a sud di Livorno e nelle isole. Per il resto della regione, è stato emesso un codice giallo per il rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore.

La Sala operativa segnala che, per quanto riguarda il codice arancione, la previsione risulta particolarmente incerta a causa delle condizioni meteorologiche in arrivo, sia per l’intensità dei fenomeni che per la loro localizzazione.

Per ulteriori informazioni e indicazioni su come comportarsi in base ai vari livelli di rischio, è possibile consultare la sezione Allerta meteo del sito ufficiale della Regione Toscana all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

Last modified: Febbraio 11, 2025