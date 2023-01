Alla Chiesa di Santo Stefano Cristina Sagliocco ci parla di “quando gli italiani studiavano in seminario”

Scritto da admin• 12:59 pm• Pisa, Cultura, Tutti

PISA – Cristina Sagliocco, storica e giornalista, collaboratrice del settimanale Toscana Oggi, parlerà di «quando gli italiani studiavano in Seminario», Lo farà nel prossimo «Thé di Toscana Oggi», che si terrà a Pisa, nel cenacolo della chiesa di Santo Stefano ai Cavalieri, il prossimo mercoledi 11 gennaio alle ore 16.

Quando nel 1861 l’Italia fu unificata, il sistema scolastico vigente nel Piemonte sabaudo fu via via esteso a tutti i territori annessi al nuovo Regno. Si trattò di un processo lungo e complesso che attraversò tutta la seconda metà del XIX secolo e che dovette confrontarsi con un’eredità imponente e radicata: in tutti i territori del nuovo Regno erano già presenti istituti di istruzione pubblica e privata con leggi e ordinamenti propri, e tra questi c’erano anche i seminari vescovili che all’epoca funzionavano in gran parte come scuole per laici. Come ben disse il Ministro della pubblica istruzione Giuseppe Natoli in un’inchiesta del 1865 «sorse così in Italia e si radicò l’ibrida istituzione di seminari laico ecclesiastici».

Con differenze anche significative tra Nord e Sud, al momento dell’unificazione dell’Italia tutti gli Stati della penisola avevano seminari vescovili che erogavano l’istruzione elementare, ma soprattutto ginnasiale e in parte liceale: trecento istituti in tutto che nell’anno scolastico 1863-64 accoglievano il 36% degli studenti complessivi. Numeri significativi soprattutto se si pensa al clima di quegli anni, alle difficoltà di costruzione del nuovo Stato e alla tensione sempre aperta con le gerarchie ecclesiastiche.

