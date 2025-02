Alessandro Dal Canto: “Con il Pisa gara impegnativa in un ambiente euforico. Noi stiamo bene ed andiamo a giocarcela”

Written by admin• 4:42 pm• Pisa SC

PISA – Il tecnico del Cittadella, Alessandro Dal Canto, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Pisa, in programma all’Arena Anconetani sabato 8 febbraio 2025,alle ore 15. Di seguito le sue dichiarazioni che abbiamo ripreso dal portale “Padova Oggi“.

di Maurizio Ficeli

Sulla gara contro i nerazzurri : «Quanto successo all’andata ha già provocato tanto rumore. Noi ci siamo concentrati solo sulla partita. Ognuno ha la propria ragione e noi siamo convinti della nostra. La partita esula da quanto c’è fuori».

Sul momento della propria squadra : «Non ci sono grosse novità. Abbiamo avuto qualche acciaccato in settimana, ma anche qualche recupero in extremis come Okwonkwo e Masciangelo. Okwonkwo può partire dall’inizio, anche se fino a giovedì ha avuto qualche problemino fisico. Il campionato va verso la fine, giocare qualche partita lo può aiutare a rimettersi in condizione. Pandolfi è ristabilito, mentre Diaw resta a casa ad allenarsi. Avrà bisogno di un po’ di tempo per rimettersi in condizione con il resto dei compagni. Esattamente come per i compagni, anche con Diaw cerchiamo di fare meno danni possibile. Meglio attendere qualcosina in più rispetto a un recupero affrettato. Pavan viene via con noi a Pisa, ma credo sarà disponibile dalla prossima gara”.

Sul Pisa:” Quella nerazzurra è una squadra che davanti è imprevedibile , con giocatori brevilinei e forti, a differenza dello Spezia, che ha giocatori più strutturati fisicamente. Dovremo cercare di sbagliare poco e fare una prestazione sopra le righe per portare a casa il risultato. Non può bastare lo standard. Serve non prendere gol e possibilmente segnarne.Il Pisa, inoltre, è molto aggressivo, anche loro, come Cosenza e Spezia, provano a togliere la capacità di pensare all’avversario, nonché il dominio del possesso in mezzo al campo.Sono ai primi posti non a caso. Sarà un’altra gara impegnativa, in un ambiente euforico. Noi stiamo bene e andiamo a giocarcela

Sulle scelte tattiche : «Ho un po’ di dubbi in mezzo al campo, vedremo la soluzione migliore. Sino a oggi abbiamo avuto una buona resa a centrocampo. Sabato contro lo Spezia è entrato bene anche Tessiore, c’è anche Palmieri a disposizione. Palmieri è in condizione per giocare. Ce l’ho avuto per due anni alla Carrarese, è una mezz’ala che può fare ogni ruolo a centrocampo. Davanti stanno tutti bene, potremmo partire anche con due attaccanti. A livello tattico posso dire che con il Mantova siamo stati molto ordinati tatticamente e arrembanti nella ripresa, stesso spartito con lo Spezia. Dobbiamo impattare meglio nella partita, tanto in termini di personalità quanto di atteggiamento. Stiamo iniziando a gestire meglio il possesso della palla”.

Conclude il tecnico trevigiano del Cittadella: «Sono contento che il mercato sia finito, un po’ come tutti. Sarà il campo a dare i responsi. Sono stati portati qui ottimi giocatori, ora sta a noi rimettere tutti in condizione. Continuiamo a ragionare una gara alla volta. Sappiamo che possono tornare i momenti difficili in questo campionato. La classifica è ancora troppo corta per fare calcoli e ci sono squadre forti dietro. Pensiamo a quello che dobbiamo fare noi. I punti possiamo trovarli ovunque e viceversa. Matino dal 1′ come braccetto a sinistra? Lo possiamo adattare, perché oltre a Capradossi non abbiamo un centrale mancino in rosa. La valutazione verrà fatta su chi soffre meno in quella posizione».

Alessandro Dal Canto (foto tratta dal portale “Padova Oggi).

