Alberto Aquilani: “Purtroppo ci siamo accontentati dopo il vantaggio. Sono però tranquillo, i ragazzi mi seguono ed ho la fiducia della società”

VENEZIA – A fine gara ecco il commento del mister nerazzurro Alberto Aquilani che analizza così la sconfitta subita al “Penzo” dalla propria squadra.

di Maurizio Ficeli

“Oggi avremmo dovuti mangiare gli avversari ed invece ci siamo accontentati e questa è una nostra lacuna. Detto questo, eravamo partiti bene, affrontando una squadra come il Venezia costruita per vincere . Siamo andati in vantaggio, ma dopo il gol ci siamo accontentati, poi Pierini ha segnato un eurogol, e da quel momento siamo stati sempre più rinunciatari”.

“Questo è un momento difficile per noi, ma sono tranquillo. Del resto quando scegli di fare questo mestiere sai che sei giustamente legato a dei risultati, però vedo che i ragazzi mi seguono ed ho la fiducia della società”.

