Giovanni Corrado: “Non siamo soddisfatti né dei risultati né della classifica, ma pensiamo che la strada intrapresa sia quella giusta”

VENEZIA – Al termine della sconfitta subita dal Pisa al “Penzo” con il Venezia, parla il direttore generale dei nerazzurri Giovanni Corrado che da la propria chiave di lettura sul risultato di oggi.

di Maurizio Ficeli

“Sicuramente non siamo soddisfatti né per i risultati, né tanto meno della classifica, detto questo noi pensiamo che la strada intrapresa sia quella giusta, anche se voglio rivedere la partita, anche se la squadra dopo aver sofferto il primo quarto d’ora della ripresa si stava poi riprendendo”.

“Purtroppo nelle situazioni che abbiamo creato, non siamo stati né bravi, nè tantomeno fortunati e poi gli episodi negativi che si sono creati hanno lasciato degli strascichi negativi che dobbiamo eliminare e questo al di là della sconfitta di oggi. Ma ora pensiamo al Como, cercando di fare il meglio possibile”.

“Torregrossa ha avuto solo un piccolo fastidio e non ci siamo sentiti di rischiarlo. Come non rischia Aquilani, poi sarebbe assurdo credere in un progetto e scaricare la persona. Dobbiamo lavorare. Ci dispiace vedere deluse seicento persone che sono venuti fin qua. Il tifoso è giusto che sfoghi la sua rabbia, ma anche noi soffriamo come dirigenti e come persone, però al tempo stesso dobbiamo mantenere un certo equilibrio”.

