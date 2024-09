Al via in Aoup la consulenza infermieristica diabetologica per pazienti ricoverati

Scritto da admin• 2:08 pm• Attualità, Pisa

PISA – E’ iniziato in Aoup nei giorni scorsi il progetto di consulenza infermieristica diabetologica da parte degli infermieri degli ambulatori dell’Unità operativa Diabetologia e malattie metaboliche al presidio ospedaliero di Cisanello, con il gruppo composto da Angela Augugliaro, Rossana Barontini, Perla Bresciani, Paola Carfagno, Elisabetta Fiore e Simone Goretti, con la coordinatrice infermieristica Lara Conti, a disposizione dei pazienti ricoverati per le richieste di chiarimenti e informazioni sull’uso dei dispositivi per il monitoraggio continuo del glucosio e su vari altri aspetti educativi in ambito diabetologico.

L’iniziativa – promossa in accordo con il Dipartimento delle professioni infermieristiche e ostetriche – verrà implementata, in questa fase, nelle degenze di Chirurgia generale e dei trapianti, Chirurgia epatica e del trapianto di fegato e Chirurgia generale universitaria, in collaborazione con le rispettive coordinatrici infermieristiche (Daniela Bellissimo, Elisa Giannessi, Ilenia Simoncini).

“Quando è necessario – spiega Lara Conti – le strutture coinvolte ci inviano richiesta di consulenza infermieristica tramite l’applicazione Pleiade e, il giorno stesso o al massimo l’indomani, viene erogata la prestazione. Il progetto prevede anche incontri di formazione specifica per il personale delle strutture di degenza sopracitate e verifiche periodiche”.

“Sono particolarmente soddisfatto per la realizzazione di questo progetto – aggiunge Piero Marchetti, direttore della Diabetologia -. I continui e rapidi sviluppi delle tecnologie per la gestione del diabete, soprattutto nel caso di pazienti sottoposti a trapianto d’organo o resezioni pancreatiche, richiedono infatti accurate, tempestive e integrate competenze, per massimizzare l’efficacia dei trattamenti e ridurne gli effetti indesiderati in soggetti con quadri clinici complessi e delicati”.

Il progetto è stato scelto per essere illustrato in occasione del convegno “La sicurezza del paziente è un gioco di squadra”, che si terrà in Aoup il 17 settembre prossimo.

Last modified: Settembre 5, 2024