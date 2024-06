Al via gli eventi del Giugno Pisano con l’inaugurazione della mostra al Museo della Grafica

Scritto da admin• 5:20 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Con la conclusione del mese di maggio, Pisa entra nel periodo dell’anno maggiormente caratterizzato dagli eventi legati alle sue tradizioni storiche, tanto da essere oramai da tempo classificato come il Giugno Pisano, che ha avuto una significativa anteprime nel pomeriggio di giovedì 30 maggio grazie all’inaugurazione presso il Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi della mostra “Renzo Galardini. Giugno a Pisa”, a cura di Alessandro Tosi.

di Giovanni Manenti

Il suo percorso espositivo, presenta una serie di opere legate alla città di Pisa, alla sua storia e alle sue manifestazioni più suggestive, oltre ad essere esposti i due manifesti originali realizzati dal maestro per la ricorrenza del Capodanno Pisano e del Gioco del Ponte.

Alcune delle novità riguardano il Gioco del Ponte, con i Lungarni che il prossimo 29 giugno saranno adornati con 120 nuove bandiere in rappresentanza delle 12 Magistrature cittadine, mentre il Comune di Pisa quest’anno si è fatto carico anche del montaggio delle biancherie sui palazzi di proprietà dell’Università e della Scuola Normale, oltre che di alcuni palazzi privati in seguito al censimento promosso per conoscere lo stato della biancheria in loro possesso e si è altresì recentemente conclusa anche la sperimentazione sui tappi dei lampanini, per i quali è stata scelta la tipologia più performante ed in grado di garantire una maggior durata di accensione in ogni variante di condizione climatica.Nel presentare il programma degli eventi, l’Assessore alle Tradizioni Storiche del Comune di Pisa Filippo Bedini ha tenuto a sottolineare come: “quest’anno ci siamo concentrati sulla promozione, in particolare, e sulla sistemazione di tanti aspetti dei nostri eventi, con il Palio di San Ranieri, la Luminaria ed il Gioco del Ponte a svolgersi a giugno come da tradizione, mentre la Regata delle Antiche Repubbliche Marinare è in programma per il prossimo settembre a Genova, avendo lanciato già dal mese di maggio, grazie alla collaborazione con Toscana Aeroporti ed il Centro Commerciale Pisanova, tutta una serie di iniziative per promuovere nel modo migliore tali eventi che negli ultimi anni hanno sofferto del rallentamento del turismo a seguito del perdurare dell’emergenza sanitaria, oltre a puntare molto sulla diffusione tramite i canali social così come in città ritornando all’utilizzo di affissioni e dei tradizionali striscioni che ricordano le singole date in cima a Borgo e Corso Italia, ricordando che dal 16 sera al 17 ed al 29 giugno coloreranno la città con tutte le sorprese che saremo in seguito a precisare, con un doveroso ringraziamento a tutti gli sponsor che sostengono le iniziative, in particolare Marina Corporation e Toscana Energia. E’ inutile sottolineare”, conclude l’Assessore, “come giugno parta a dicembre, nel senso che tutti i progetti e gli affidamenti dei servizi devono essere fatti per tempo e quest’anno abbiamo voluto anticipare ulteriormente il montaggio delle biancherie in quanto l’anno scorso i mesi di maggio e giugno sono stati funestati da un clima che spesso ci ha costretto a fermarci per non correre rischi, oltre al fatto che avere biancherie posizionate per tempo ci consente poi di intervenire meglio e provvedere a sistemare laddove ci rendessimo conto che vi sono delle mancanze, mentre per quanto concerne alcune delle novità in programma, posso anticipare che prima della Luminaria inaugureremo la “Mostra permanente delle tradizioni storiche cittadine” a Palazzo Gambacorti, nei riqualificati locali dell’ex Anagrafe comunale, ancorché con un allestimento sperimentale, dedicato pressoché esclusivamente al Gioco del Ponte, per poi essere implementato con materiale relativo al Palio di San Ranieri ed alle Regate, mentre alla Luminaria sarà riservata una sezione costituita in gran parte da immagini con schermi adatti a questa funzione, il tutto nell’ottica di innalzare il livello culturale dei nostri eventi, vale a dire percorrere la Storia ed, al contempo, presentare quello che questa Storia ha fatto divenire cultura“.

