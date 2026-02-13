Aggressione nel carcere di Pisa, agente ferito. La UIL: “Servono interventi urgenti”

Written by admin• 8:17 am• Pisa, Attualità, Cronaca, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa diUIL-PA Polizia Penitenziaria Segreteria Territoriale Pisa.

La UIL Polizia Penitenziaria denuncia un grave episodio di violenza avvenuto all’interno dell’istituto di pena di Pisa, dove un agente è stato aggredito da un detenuto durante il servizio nel reparto giudiziario.

Secondo quanto riferito dal sindacato, l’episodio si è verificato intorno alle 21.30, al rientro dall’infermeria dopo una visita medica del detenuto per uno svenimento, o presunto tale. L’agente avrebbe notato che il detenuto teneva in mano un oggetto contundente e stava tentando di passarlo a un altro ristretto in una diversa camera detentiva. Nel tentativo di impedire il passaggio, il poliziotto sarebbe stato aggredito.

Il sindacato riferisce che il collega è stato prima strangolato e poi colpito al torace con un pugno. Trasportato al pronto soccorso cittadino, ha riportato lesioni con una prognosi di 15 giorni per sospetta frattura costale ed ecchimosi alla gola.

La UIL Polizia Penitenziaria ha espresso “piena solidarietà e vicinanza” all’agente ferito, augurandogli pronta guarigione.

L’organizzazione sindacale torna a sottolineare le criticità del sistema penitenziario, richiamando l’attenzione su organici insufficienti, sovraffollamento, carenza di strumenti adeguati e crescenti tensioni negli istituti.

La UIL chiede interventi “urgenti e concreti”, tra cui:

il rafforzamento degli organici;

misure efficaci contro il sovraffollamento;

maggiori tutele per il personale vittima di aggressioni;

strumenti idonei a prevenire e gestire situazioni ad alto rischio;

il rapido trasferimento dei detenuti responsabili di atti violenti.

“È inaccettabile che le aggressioni diventino un fatto ordinario nelle carceri italiane”, conclude il sindacato, sollecitando risposte immediate da parte dell’Amministrazione e del Governo.

