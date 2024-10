AEREC, Accademia Europea per le Relazioni Economiche e Culturali, ha inaugurato la nuova sede del Distretto di Brescia presso la prestigiosa residenza nobile di Palazzo Facchi

Scritto da Antonio Tognoli• 11:43 am• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

Si è svolta presso Palazzo Facchi con grande successo l’inaugurazione della nuova sede del Distretto di Brescia dell’Accademia Europea per le Relazioni Economiche e culturali (AEREC), Dipartimento di ENVA Ente Nazionale per la Valorizzazione dell’Industria, Commercio e Artigianato (APS e ETS), fondato nel 1981 per supportare l’operosità italiana nel mondo attraverso scambi economici e culturali con enti e organizzazioni internazionali.

La manifestazione è stata organizzata dal Presidente del Distretto accademico di Brescia, Prof. Antonio Carlo Galoforo, alla presenza del Presidente Nazionale, Dott. Ernesto Carpintieri e con i graditi saluti istituzionali della Dott.ssa Claudia Carzeri, membro del Consiglio Regionale della Lombardia. Tra gli ospiti illustri il Dott. Giovanni Comboni, Vice Presidente di A2A, e l’Assessore ai Lavori Pubblici, Sicurezza e

Protezione Civile del Comune di Brescia Valter Muchetti.

La Residenza Nobile di Palazzo Facchi è la cornice perfetta per la nuova sede del Distretto AEREC di Brescia messa a disposizione dall’Accademico Dott. Stefano Cianci Magaldi. In questa suggestiva dimora storica del XVIII secolo, che conserva il fascino dell’epoca e il genio dell’architetto bresciano Antonio Tagliaferri, si continueranno a svolgere esclusivi eventi e le cene conviviali per gli Accademici del Distretto, unitamente ai propri amici.

L’evento ha accolto anche la 10ma tappa del Roadshow del progetto internazionale Strategies For Health, un tour di incontri itineranti e tematici inaugurato da AEREC a giugno del 2023 presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, al fine di promuovere le migliori strategie e la cooperazione tra pubblico e privato, profit e no profit, nel settore della prevenzione, salute e BENEssere, coinvolgendo in modo trasversale gli ambiti medico-scientifico, socio-culturale, ambientale ed economico.

In tale occasione si è approfondita la tematica dell’intelligenza artificiale grazie all’intervento dell’Accademico Dott. Luigi Della Bora di Neoesperience Health, membro del Comitato Tecnico Scientifico del progetto.

“Sono lieto di constatare la produttività, la piacevolezza e la vivacità delle conviviali dei distretti AEREC, ma soprattutto della preziosa e determinante partecipazione non solo degli accademici intervenuti del distretto di Brescia, ma anche di alcuni del distretto di Milano, del Triveneto, di Roma e Montecarlo, ove è in apertura un nuovo distretto grazie all’Accademico Dott. Gianni Alberto Caimi. Uniti si è tutti più forti e

ricchi!” Riferisce il Presidente Nazionale Dott. Ernesto Carpintieri, che ringrazia espressamente gli intervenuti ed in modo particolare il Presidente del Distretto di Brescia e l’Accademico Cianci per la gentile ospitalità.

Si ringrazia altresì la Galbulsera per aver omaggiato i presenti di una serie di prodotti di qualità, equilibrati e genuini , frutto di una ricerca costante che ormai da anni svolge per contribuire alla salute e al benessere, in linea con le direttive di Strategies for Health.

La serata si è conclusa, dopo la presentazione delle candidature di alcuni professionisti eleggibili per un loro possibile ingresso in AEREC, con un brindisi e un appuntamento al prossimo incontro annunciato dal Presidente Galoforo nei primi giorni del mese di dicembre per consolidare i rapporti tra gli accademici, ma anche per formulare gli auguri per le prossime festività, nonché per annunciare i prossimi appuntamenti

istituzionali per il 2025.

“E’ stato un simposio molto importante per incentivare la competitività del nostro territorio, divulgare l’impegno pluriennale dell’Accademia per lo sviluppo economico e culturale, insieme alla promozione di iniziative di solidarietà verso popolazioni disagiate tramite la nostra Organizzazione Umanitaria Internazionale MISSIONE FUTURO O.D.V. anche in cooperazione con O3 FOR AFRICA”, ha riferito il Prof. Antonio Carlo Galoforo, anche Presidente di O3 FOR AFRICA, nonché promotore e Direttore Scientifico del progetto Strategies for Health, in qualità di medico chirurgo, esperto dell’applicazione dell’ozono in medicina e nell’ambiente, sia nella pratica clinica che nella ricerca scientifica.

Un evento unico che ha unito conoscenza, collaborazione e impegno sociale in una cornice di prestigio e tradizione.

Last modified: Ottobre 31, 2024