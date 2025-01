Adrian Rus: “Felice per il gol, voglio dire grazie ai tifosi. Siamo forti, Inzaghi mi da fiducia”

Written by admin• 11:12 pm• Pisa SC

PISA – Adrian Rus, al suo primo gol in maglia nerazzurra, analizza il successo della propria squadra con il Palermo nel dopo gara.

di Maurizio Ficeli

“Sul rigore ero tranquillo, sono abituato a questo, li calcio in allenamento. Sono molto felice di questo mio primo gol, ma soprattutto per i tre punti conquistati. Siamo forti ed il mister mi dà una fiducia, che mi fa star bene. Per me è molto importante questo”.

“Il Palermo è una grande squadra, non era facile vincere qua, ma ce l’abbiamo fatta. Il nostro è un buon gruppo dove mi trovo bene, vogliamo restare in alto, per ora siamo primi, domani vediamo. Voglio dire grazie ai tifosi che di venerdì sera sono venuti in tanti a Palermo”.

Last modified: Gennaio 31, 2025