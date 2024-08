Addio a Don Wenceslas Karuta, amato parroco di La Rotta: comunità in lutto ai funerali

Scritto da admin• 9:30 pm• Pontedera, Attualità

PONTEDERA – Nella mattinata di martedì 6 agosto si sono svolti i funerali di Don Wenceslas Karuta, parroco di La Rotta, nella chiesa di San Matteo apostolo. La cerimonia, presieduta dal Vescovo di Pistoia e Pescia Monsignor Fausto Tardelli, ha visto la partecipazione di centinaia di persone.

Don Wenceslas, originario del Ruanda e ordinato sacerdote nel 1990, era arrivato in Italia poco dopo, servendo come parroco in varie località prima di stabilirsi a La Rotta oltre venti anni fa.

La comunità locale lo aveva accolto con affetto, e il suo operato come pastore è stato ricordato con stima anche dall’assessora Sonia Luca, presente in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale. Don Wenceslas è stato riconosciuto come un punto di riferimento per la comunità, grazie al suo impegno sociale e alla sua dedizione alla missione sacerdotale.

Last modified: Agosto 6, 2024