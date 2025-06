Cena sul Ponte sold out: tutto pronto per l’evento iconico dell’estate pisana

Written by admin• 4:00 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

500 persone a tavola domenica 22 giugno nell’esclusiva location del Ponte di Mezzo

I Lungarni sono pronti a fare da cornice alla Cena sul Ponte, l’evento che inaugura l’estate pisana, giunto alla 13esima edizione, organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa e ConfRistoranti Confcommercio Pisa con la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest – Terre di Pisa, il patrocinio del Comune di Pisa e la collaborazione di Fipe-Confcommercio, del quotidiano La Nazione, Istituto Ipsar Giacomo Matteotti di Pisa, Associazione Cuochi Pisani, Fisar e Consorzio Vini Doc Terre di Pisa, inserito all’interno del cartellone Toscana Arcobaleno d’Estate 2025 della Regione Toscanainsieme a Vetrina Toscana.

Una cena con protagonisti assoluti i piatti tipici della tradizione pisana, quest’anno declinati in un delizioso menù di terra: Antipasto – Girello di mucco pisano su sfogliatine alle mandorle, maionese all’acciuga, frutto di cappero e tuorlo d’uovo marinato; Primo – semisfera di riso con crema di zucchine, cuore morbido di caciottina del Parco su specchio di pomodoro pisanello; Secondo – Filetto di maialino aromatizzato in crosta di erbette e prosciutto croccante con il suo fondo e ciliegina di Lari; Dolce – bomboloncino del Ponte di Mezzo con crema alla vaniglia e gel di fragole.

Queste le prelibatezze preparate dagli chef della Trattoria La Tortuga, Ristorante Osteria L’Artilafo, Pastificio Pasta dè Miracoli, Osteria Sottosella – Country Club Boccadarno, Ristorante La Pergoletta, Osteria In Domo e dell’Associazione Cuochi Pisani.

Durante la cena sarà possibile degustare i vini del Consorzio Vini Doc Terre di Pisa. Gran finale con la degustazione dell’Amaro SestoSenso di Calci, eccellenza del terrtorio pisano vincitore della medaglia di bronzo al World Spirist Award di Londra nel 2023 e nel 2025 e vincitore della medaglia d’oro al Concours International de Lyon e al Frankfurt Spirits Trophy nel 2025.

Immancabile il parterre di autorità presenti: il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il presidente del Consiglio Regionale della Toscana Antonio Mazzeo, l’europarlamentare Susanna Ceccardi, la senatrice Ylenia Zambito, i consiglieri regionali Elena Meini e Diego Petrucci, il sindaco di Pisa Michele Conti, il capo gabinetto del presidente della Regione Toscana Cristina Manetti, il presidente della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest Valter Tamburini, il rettore della Scuola Normale Superiore di Pisa prof. Alessandro Schiesaro, il colonnello Luca Mazzini, comandante della 46esima Brigata Aerea, la presidente del Consorzio Vini DOC Terre di Pisa Ginevra Venerosi Pesciolini, il presidente dell’Ente Parco San Rossore Migliarino e Massaciuccoli Lorenzo Bani, la consigliera della Provincia di Pisa Maria Scognamiglio, l’assessore al Commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini, oltre ai vertici regionali di Confcommercio, con il presidente e il direttore di Confcommercio Toscana Aldo Cursano e Franco Marinoni e il direttore aggiunto di Confcommercio Firenze e Arezzo Catiuscia Fei.

“Anche per questa edizione i biglietti a disposizione sono andati esauriti in pochissimi giorni” – afferma il presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi – “Le prenotazioni hanno raggiunto il numero massimo di posti disponibili, in un’edizione da record che permetterà a 500 persone di vivere l’inizio dell’estate in uno scenario magico e unico al mondo per un evento dal fascino intramontabile, una serata davvero unica nel suo genere, capace di unire il gusto di piatti d’eccellenza con la straordinaria bellezza dei nostri Lungarni”.

“A rendere magica e unica questa serata non sono soltanto la location e la suggestiva atmosfera dei Lungarni, ma anche e soprattutto lo straordinario impegno dei nostri chef e ristoratori, che non smetteremo mai di ringraziare per la loro passione e professionalità. Il nostro più grande grazie va a tutti coloro che rendono possibile questo evento, oltre a tutte le istituzioni e ai tanti sponsor che hanno creduto in noi. Con questo evento, che si unisce ai tanti altri che organizziamo, Confcommercio si conferma protagonista e motore dell’economia pisana, come dimostra la presenza alla cena di moltissimi imprenditori, professionisti, massimi rappresentanti delle istituzioni e della politica”.

La Cena sul Ponte è realizzata grazie al contributo degli sponsor: Enegan Energy Partner, Banco Fiorentino, DevItalia Telecomunicazioni, Assicurazioni Generali – Agenzia di Pisa, GrosMarket, Glou Glou, Top 5 Viaggi, RELU’ – Soluzioni per l’abitare e HTS Verde Sportivo, Amaro SestoSenso di Calci e Acqua&Caffè Chini Francesco

Last modified: Giugno 21, 2025