“Viaggio in Tranquillità”: nuovo contributo per il trasporto sanitario e sociale a Pisa

PISA – La giunta comunale ha approvato la misura “Viaggio in tranquillità” per sostenere le persone fragili in difficoltà. Il progetto prevede un contributo di 200 euro una tantum per il trasporto sanitario e sociale per i residenti del Comune di Pisa.



L’assessore alle politiche sociosanitarie, Giovanna Bonanno, sottolinea che l’iniziativa mira a migliorare la vita delle persone fragili, anziani e sole, assicurando loro supporto e autonomia.

Il contributo di trasporto, finanziato con 30mila euro, sarà utilizzabile per visite sanitarie e attività sociali nei Comuni della zona distretto dell’area pisana.

I beneficiari devono essere residenti a Pisa e avere cittadinanza italiana, europea o permesso di soggiorno CE. Requisiti includono disabilità, cecità, difficoltà sanitarie o età superiore a 65 anni con Isee sotto i 16.500 euro. Il beneficio decadrà in caso di decesso, ricovero definitivo o trasferimento. Il contributo deve essere utilizzato entro il 30 giugno 2025.

