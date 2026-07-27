Vertenza Dumarey, Zambito: “Dall’incontro al Mimit uno spiraglio importante. Adesso congelare i licenziamenti e costruire un vero piano industriale”

Written by Redazione• 6:26 pm• Pisa, Politica

Dopo le interrogazioni della senatrice Pd al governo, a sostegno della vertenza sindacale, si è finalmente riunito il tavolo ministeriale

PISA – Si è tenuto oggi presso il ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) il tavolo per il futuro dello stabilimento Dumarey di Pisa e Fauglia.

“Per i lavoratori Dumarey oggi sembra essersi aperto uno spiraglio di soluzione che fino a ieri pareva impossibile – ha affermato la senatrice Pd Ylenia Zambito -: il ministero delle Imprese e del made in Italy ha proposto alla società di congelare i 35 licenziamenti prospettati fino all’insediamento di un nuovo amministratore delegato a settembre e finché non sarà stato scritto un vero e proprio piano industriale“.

L’atteso incontro era stato sollecitato a più riprese da Zambito, che sulla vicenda ha presentato due interrogazioni parlamentari per avviare un confronto ministeriale ed evitare il ridimensionamento del sito, oltre che per individuare un percorso di salvaguardia occupazionale.

La vicenda degli stabilimenti pisani, storicamente legati alla produzione per il settore automotive, sta attraversando una fase di forte incertezza che mette a rischio decine di famiglie. “Questo mercoledì Dumarey scioglierà la riserva e conosceremo la decisione finale, ma intanto è stato importante essere oggi al Ministero, per sostenere i lavoratori di un’azienda così importante per Pisa, Fauglia e per tutto il territorio“, ha proseguito.

​La senatrice del Partito democratico ha infine assicurato che continuerà a seguire l’evoluzione della vertenza al fianco di sindacati e lavoratori, “affinché dall’esito di mercoledì si possa finalmente avviare un confronto costruttivo per il rilancio dello stabilimento e la piena tutela dei posti di lavoro“.

Last modified: Luglio 27, 2026