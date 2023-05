Variante Nord Est: aggiudicato dalla Provincia di Pisa l’appalto congiunto del valore di oltre 16 milioni di euro. Entro il 30 giugno il contratto e a seguire l’avvio degli interventi

Scritto da admin• 5:49 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Aggiudicato dalla Provincia di Pisa l’appalto congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori della Viabilità di raccordo nord tra il nuovo polo ospedaliero, la S.S. n. 12 del Brennero, la S.S. n. 1 Aurelia e la S.P. n. 2 Vicarese, tratta Madonna dell’Acqua – Cisanello Pisa: “Arriviamo così alla progettazione di un tratto altamente funzionale per la realizzazione dell’intera opera. Un tratto del valore complessivo di oltre 16 milioni di euro“, afferma il Presidente Massimiliano Angori.

“In base al cronoprogramma della struttura tecnica provinciale, entro il prossimo 30 giugno sarà stipulato il contratto di appalto congiunto, per poter poi andare speditamente alla realizzazione degli interventi“, prosegue Angori. “Ricordo che stiamo parlando della nascita di una infrastruttura che si connoterà come alternativa alla viabilità esistente che attraversa il centro abitato di Madonna dell’Acqua, un’opera che tenderà dunque a snellire i volumi di traffico in una zona altamente popolata : il centro urbano, attraversato dall’Aurelia, è infatti attualmente interessato da importanti flussi di traffico poiché rappresenta l’unica via di collegamento tra le due arterie di grande comunicazione (A12 e Fi-Pi-LI). La realizzazione di una viabilità alternativa, in grado di rispondere adeguatamente agli attuali e futuri scenari di traffico, consente perciò di allontanare i flussi dal centro urbano e conseguentemente decongestionare la strada esistente“. L’intervento, conclude il presidente della Provincia, “può garantire notevoli benefici in termini ambientali, di riduzione dell’inquinamento acustico e atmosferico, sia all’abitato che alle aree circostanti grazie a una maggiore fluidità del traffico, con anche un conseguente significativo miglioramento della sicurezza stradale“

Last modified: Maggio 19, 2023