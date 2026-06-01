Ultimo mese per partecipare a “Rifugi”, il concorso artistico-letterario di MdS Editore

Written by Redazione• 5:43 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

La quattordicesima edizione scade il 1 luglio. Il concorso gode del patrocinio del Parco Naturale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, del sostegno di Unicoop Firenze e della collaborazione con La Voce del Serchio

PISA – È iniziato l’ultimo mese utile per partecipare alla quattordicesima edizione del concorso artistico-letterario promosso da MdS Editore, che quest’anno ha come titolo “Rifugi”. La scadenza per l’invio delle opere è fissata al 1 luglio.

La parola scelta per questa nuova edizione viene dal latino refugium, “luogo in cui ci si ritira per mettersi al riparo”: un termine che richiama protezione, difesa, ma anche la ricerca di uno spazio in cui poter essere davvero se stessi.

Rifugi evoca tetti che riparano dalla tempesta, abbracci che proteggono, libri in cui nascondersi e al tempo stesso ritrovarsi. È una parola che si apre a molte possibilità narrative e visive, tra geografia esterna e paesaggi interiori.

Con questa edizione, MdS Editore invita autori, autrici, artisti e artiste a interrogarsi su cosa significhi oggi cercare e offrire rifugio: nelle relazioni, nelle comunità, nella natura, nelle case, nelle città. Rifugi come luoghi fisici o simbolici; temporanei o perduti; rifugi che salvano, ma talvolta imprigionano.

Il tema guarda anche alle fragilità del presente: migrazioni, solitudini, emergenze ambientali e sociali che richiedono nuove forme di accoglienza, protezione e responsabilità collettiva.

Anche quest’anno il concorso gode del prestigioso patrocinio del Parco Naturale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, del sostegno di Unicoop Firenze e della collaborazione con l’associazione La Voce del Serchio.

Il legame con il Parco assume un valore particolarmente significativo: i parchi naturali sono, per eccellenza, rifugi di biodiversità, spazi in cui le specie trovano protezione dalle trasformazioni del mondo umano e in cui anche le persone possono sostare, rallentare e ritrovare una relazione più profonda con il paesaggio e con il mondo naturale.

Con “Rifugi”, MdS Editore rinnova la propria missione di valorizzare arte e letteratura come strumenti per raccontare e trasformare la realtà. Il concorso si propone come invito a cercare, inventare e condividere quei ripari — reali o immaginari — che permettono di resistere, cambiare e non sentirsi soli.

La partecipazione è aperta fino al 1 luglio.

Per informazioni e iscrizioni:

https://mdseditore.it/iscrizione-concorso/

Last modified: Giugno 1, 2026