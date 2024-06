Ufficiale. Davide Vaira il nuovo Ds del Pisa Sc

Scritto da Antonio Tognoli• 2:48 pm• Pisa SC

PISA – La Società Pisa Sporting Club comunica che, a partire dal 1 luglio 2024, l’incarico di Direttore Sportivo sarà affidato a Davide Vaira.

Il neo DS nerazzurro, nato a Carrara nel 1984, dopo una lunga carriera da calciatore ha intrapreso quella dirigenziale nel Rapallo per poi passare al Siena e sfiorare con i bianconeri la promozione in Serie B; un salto, quello in Cadetteria, rimandato soltanto di qualche anno e centrato con il Modena, Società dove ha ricoperto il medesimo ruolo fino alla stagione appena conclusasi.

Il Direttore Sportivo Davide Vaira sarà presentato ufficialmente alla stampa nei prossimi giorni.

Last modified: Giugno 28, 2024