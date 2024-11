“Tre Euro e Quaranta” giovedì 21 novembre al Cinema Arsenale

Written by admin• 12:52 pm• Eventi/Spettacolo, Pisa

Il film sarà preceduto dall’incontro con il regista Antonino Giannotta

Si può fare un film in una settimana e con il minimo indispensabile? È quello che hanno provato a fare i ragazzi e le ragazze che hanno vissuto insieme per 7 giorni, in dieci sotto lo stesso tetto (in una casa di 60 mq), per portare a termine questa pazza idea.Tre Euro e Quaranta (gli stessi soldi con cui è rimasto il protagonista del film) è una commedia sulle precarie condizioni economiche dei giovani. Sarà anche il costo del biglietto di ingresso per la proiezione della pellicola, in programma all’Arsenale di Pisa giovedì 21 novembre, alle 21,30. Il content-creator e divulgatore cinefilo Antonino Giannotta, regista del film, ospite del Cineclub, presenterà al pubblico il suo primo film.

Una commedia ambientata tra i vorticosi grattacieli di Milano. La pellicola denuncia con amara ironia il futuro incerto che perseguita le nuove generazioni, spesso costrette a dover ridimensionare la portata dei loro sogni per riuscire ad arrivare a fine mese. Il protagonista del film, con Milano sullo sfondo, cercherà di restare a galla cercando un nuovo lavoro, l’amore, e di realizzare il sogno di una vita: vedere i suoi quadri appesi nelle migliori gallerie del mondo.

