Tour guidato: alla scoperta del bastione

PISA– Recentemente restaurato e aperto al pubblico, il Bastione del Parlascio è stato realizzato in diverse fasi da Filippo Brunelleschi e Nanni Unghero. Questo importante esempio di fortificazione italiana moderna racconta un periodo storico in cui Firenze cercava di consolidare la sua conquista della città alfea.

Per esplorare gli spazi interni ed esterni, la storia e le numerose vicissitudini che la struttura ha vissuto, dall’uso come ghiacciaia (o “diacciaia” in pisano) a autofficina e rifugio antiaereo, sono previsti due appuntamenti con la visita guidata “Un bastione da scoprire”. I posti per il 26 aprile sono già esauriti, ma ci sono ancora alcuni biglietti disponibili per sabato 19 aprile: la partenza è fissata alle 17 dal Bastione, con arrivo in piazza dei Miracoli passando per il camminamento in quota. Il costo del biglietto è di 8 euro per gli adulti, 3 euro per i bambini fino a 8 anni, e l’ingresso è gratuito per gli accompagnatori di persone con disabilità.

Inoltre, al Parlascio continua per tutto il mese la mostra “Lanfranco Cionna, una vita nel colore”, che presenta le opere dell’artista marchigiano residente a Marti, nella provincia pisana. Il critico d’arte e curatore della mostra, Ilario Luperini, scrive: “La stesura uniforme dei colori, quasi del tutto privi di sfumature e giustapposti, contribuisce a quell’atmosfera di imponderabile, geometrica assolutezza. Anche i riferimenti più realistici si trasformano in astrazioni, pensieri controllati, grazie alla stilizzazione dei volumi e all’essenzialità caricaturale“. L’esposizione è inclusa nel prezzo del biglietto di ingresso alle Mura.

Domenica 27 aprile alle 16 si terrà una visita guidata alla mostra e alle Mura con l’associazione Amur; si consiglia di prenotare via email a luperini.ilario@gmail.com oppure telefonando e inviando un messaggio WhatsApp al numero +39 3463165759. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile visitare il sito www.muradipisa.it, chiamare il numero 0500987480 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, oppure recarsi presso le biglietterie durante gli orari di apertura.

