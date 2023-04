Tentato furto al Carrefour: una donna denunciata

Scritto da admin• 12:00 pm• Pisa, Cronaca, Cronaca, San Giuliano Terme, Tutti

PISA – Alle ore 15:35 circa di giovedì 6 aprile una pattuglia della Squadra Volanti della Questura è intervenuta a San Giuliano Terme in località Ghezzano presso il supermercato Carrefour, a seguito di segnalazione di furto consumato per il quale veniva bloccata l’autrice da personale addetto alla vigilanza, in attesa dell’ arrivo della Polizia.

Sul posto i poliziotti hanno preso in consegna e formalmente identificato la donna, una 51enne di Cascina. La donna aveva asportato 24 prodotti cosmetici dal valore complessivo di circa 130 euro, occultandoli sulla persona e cercando di superare le casse senza pagare. I poliziotti hanno restituito la merce alla direzione del negozio e denunciato la donna per tentato furto aggravato in esercizio commerciale

