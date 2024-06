Svolta storica a Santa Croce che passa al centro destra: vince Roberto Giannoni

Scritto da admin• 5:41 pm• Santa Croce sull'Arno, Pisa, Politica

SANTA CROCE SULL’ARNO – Svolta storica a Santa Croce sull’Arno dove vince Roberto Giannoni, a capo della coalizione che raggruppava FdI, Lega e FI.



Un testa a testa in cui è stato in bilico fin da ultimo il risultato delle sezioni di Staffoli. Giannini ha battuto l’ex assessora Mariangela Bucci, che a capo della coalizione di centrosinistra dovrà sedersi per la prima volta nella storia di Santa Croce all’opposizione.

La sindaca uscente, Giulia Deidda, aveva scelto di non ricandidarsi dopo dieci anni e due mandati.

Last modified: Giugno 10, 2024