SudTirol – Pisa 1-2 Bum Bum Valoti: il Pisa sbanca il “Druso”

PISA – Il Pisa sbanca il “Druso” (2-1) batte il SudTirol e lo aggancia in classifica a quota sedici. Mattia Valoti eroe di giornata con la sua doppietta che lo porta a quota cinque reti in stagione e sempre più cannoniere nerazzurro. Alberto Aquilani può dunque guardare alla sosta con ottimismo in attesa di recuperare nella gara con il Brescia all’Arena il resto dei giocatori tutt’ora in infermeria. Il SudTirol oltremodo rinunciatario nel primo tempo ha triovato la rete del 2-1 al quarto d’ora della ripresa, ma il Pisa non ha rischiato nulla ed ha portato a casa tre punti pesantissimi nell’economia della propria classifica.

di Antonio Tognoli

IL PRIMO TEMPO. Pisa in maglia nerazzurra, SudTirol in bianco, giornata di sole a Bolzano dove i nerazzurri si presentano con oltre duecento tifosi al seguito. Inizio blando del match, non ci sono occasioni nè da una parte nè dall’altra, le due squadre danno l’impressione di studiarsi. Nel SudTirol si fa male Veretot (guaio muscolare) al suo posto l’ex Crotone Cuomo che pochi minuti più tardi si rende subito protagonista salvando sulla linea un pallonetto che aveva scavalcato Poluzzi e stava entrando inesorabilmente in porta. Il SudTirol non è mai pericoloso, per Nicolas un pomeriggio tranquillo a parte qualche uscita e qualche rilancio. Ordinaria amministrazione. Tra un ammonito e l’altro (alla fine del primo tempo saranno ben sei) si arriva allo scadere del primo tempo: Esteves serve Tramoni che apre a sinistra per Mlakar il cui traversone dalla sinistra trova Valoti che apre il piattone anticipando prima Poluzzi e poi l’accorrente Moreo: 1-0. L’ex Monza sblocca la situazione e porta in vantaggio i nerazzurri realizzando la quarta rete stagionale. Dopo tre minuti di recupero si va al riposo con i nerazzurri in vantaggio.

IL SECONDO TEMPO. Ad inizio ripresa per il Pisa fuori Lisandro Tramoni già ammonito. Anche Bisoli lascia negli spogliatoi i giocatori che hanno ricevuto il cartellino giallo: l’ex Entella Merkaj e il giovane Kofler schierato un pò a sorpresa da Bisoli. Non passano però neanche cinque minuti nella ripresa che il Pisa raddoppia: grande ripartenza chiusa da un bell’assist di Piccinini per Valoti che si presenta solo davanti a Poluzzi e lo batte ancora con il piatto destro: 2-0. Grande azione della squadra di Aquilani. Quinto gol per Mattia Valoti sempre più cannoniere della squadra. Il Pisa è padrone del campo, gioca bene e va ancora vicino al tris, ma la conclusione di Vignato dal limite è da dimenticare. Come spesso succede nel calcio nel miglior momento del Pisa, il SudTirol rientra in partita. Gran giocata sulla sinistra di Casiraghi che mette in mezzo uno splendido pallone per la testa di Pecorino, subentrato a Merkaj, lasciato incolpevolmente solo in area, che batte Nicolas con uno stacco aereo perfetto, con palla che termina all’incrocio dei pali: 1-2. Il pubblico del “Druso” a questo punto ci crede ed incita la squadra. Bisoli inserisce Lonardi e richiama Giorgini. Aquilani richiama l’autore del gol Valoti ed inserisce Barberis. Esce anche Esteves per Calabresi. I nerazzurri arretrano un pò troppo il proprio raggio di azione. Il direttore di gara Volpi espelle Cherubin, vice di Bisoli dalla panchina per le troppe proteste. Poco dopo il 70′ guaio muscolare per Gabriele Piccinini, dentro Nagy per il Pisa. I nerazzurri però soffrono la voglia di rimonta del SudTirol. I nerazzurri provano ad imbastire un azione di rimessa e per poco Moreo non riesce a mettere in porta Mlakar, anticipato all’ultimo momento. Per il SudTirol dentro Ciervo e fuori l’ex nerazzurro Cisco. Sul taccuino dei cattivi per il Pisa finiscono prima Nicolas per perdita di tempo e poi Calabresi per un fallo sul filo dell’out. Nel Pisa ceh soffre in questo finale, fuori Moreo e dentro Torregrossa a dieci dalla fine. Al minuto 83 azione caparbia di Barberis che protegge la sfera nell’area sudtirolese e scarica per Vignato che crossa in mezzo per il colpo di testa di Marin, con Poluzzi che però in due tempi blocca a terra. Sono sei intanto i minuti di recupero assegnati da Volpi. Beruatto subisce fallo nella propria area e rimane a terra. Niente di grave per il terzino ex Juve. Il Pisa controlla il match nell’extra time e porta a casa tre punti fondamentali.

SUD TIROL – PISA 1-2



SUD TIROL (4-4-2): Poluzzi; Giorgini (63′ Lonardi), Vinetot (25′ Cuomo), Masiello, Davì; Merkaj (46′ Pecorino), Tait, Kofler (46′ Peeters), Casiraghi; Odogwu, Cisco (77′ Ciervo). A disp. Drago, Arlanch, Cagnano, Ghiringhelli, Broh, Rauti. All. Pierpaolo Bisoli

PISA SC (4-2-3-1): Nicolas; Esteves (64′ Calabresi), Canestrelli, Leverbe, Beruatto; Marin, Valoti (64′ Barberis); Tramoni L- (46′ Vignato), Piccinini (73′ Nagy), Mlakar; Moreo (80′ Torregrossa). A disp. Loria, Hermannsson, Gliozzi, Masucci, Arena, Barbieri, Veloso. All. Alberto Aquilani.

ARBITRO: Manuel Volpi della sezione di Arezzo (Ass. Prenna-Luciani). Quarto uomo: Grezzini. VAR: Di Bello. AVAR: Di Vuolo.

RETI: 45’ e 50′ Valoti (P); 60′ Pecorino (ST)

NOTE: giornata di sole. Angoli 3-0. Ammoniti Kofler (ST), Tramoni L. (P), Piccinini (P), Merkaj (ST), Marin (P), Esteves (P), Nicolas (P), Calabresi. Espulso al 63′ Cherubin (ST) dalla panchina per proteste. Rec pt 3′; st 6′.

Foto Pisa Sc

Last modified: Novembre 11, 2023